12月上旬、8年半ぶりに公式来日し、日本中を沸かせたのは『パイレーツ・オブ・カリビアン』などで世界中を席巻した俳優のジョニー・デップだ。

「12月2日、30年ぶりに監督を務める映画『モディリアーニ！』のジャパンプレミアのため、六本木ヒルズ・TOHOシネマズでレッドカーペットを歩くと、ファンからは大歓声が沸き起こりました。さらに東京コミコンでは握手会に参加。ジョニーの遅刻や運営の不手際で大混乱が起きるなど、よくも悪くも話題が尽きません。さすがのスターですね」（芸能記者）

さらに、ジョニー旋風で意外な注目を浴びたアクセサリーがある。婚約指輪ならぬ、“コーン約指輪” だ。

「ジョニーが、300円のカプセルトイで販売されている “コーン約指輪” を身につけ、会見に登場したことで一躍注目を浴びました。婚約とコーンをかけたダジャレ商品なわけですが、スターが身につけると黄色いコーンの形もかわいらしく、独特の風格を帯びますね。ジョニーが身につけた直後から、フリマサイトでは6000円で販売されているケースも出るほど話題になっています」（芸能ジャーナリスト）

こうした事態に「まさか “コーンなこと” あるのかと感じています。たくさんの知り合いから続々連絡をいただき、嬉しいです」と語るのは、“コーン約指輪” の制作者で、アーティストのカナイガ氏だ。

「朝4時ごろ、変な時間に急に目が覚めてしまったので、Xを眺めていたら、デップ氏が “コーン約指輪” をつけた画像が流れてきて、そこで気がつきました。

もともとこの商品は2020年につくった “コーン姻届” という作品から生まれました。カプセルトイメーカーのブライトリンクさんからお声がけいただいたのでご提案したところ、めでたく商品化しました」

実際に婚約指輪として使われることもあるという。

「買ってくださった方から、プロポーズに使い、結婚いたしました、といった予想外のお声も多数いただきましたよ。現在は市場にほとんどないのですが、じつは再販が決定したのです。2月下旬に順次発売予定です。ただひたすらに “コーン約指輪” という言葉の響きを楽しんでいただきながら、コーンという食べ物の黄色くて美味しそうで幸せな雰囲気を味わっていただきたいなと思います」

“コーン度” の再販は、たくさん製造しておく必要がありそうだ。