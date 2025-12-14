「職場にペット同伴」は迷惑？ 動物嫌いでも「可愛い〜」と言わなきゃいけない苦痛

現在、自宅には現在、猫、亀、クワガタ、メダカ、エビ、ドジョウと色々な生き物がいる。元々小さな頃から動物好きで、幼少時は猟犬に囲まれて生活していた。

そんな人間なので動物を見ると「可愛い」とか「かっこいい」という思いが真っ先に浮かぶんだけど、その思いを他人には押し付けないように重々注意して生きている。

10年以上前かな。アパート住まいをしていたとき、裏手に犬を飼う戸建てがあったが、そこの家は庭に犬を出しっぱなしであまり構わず、犬も寂しいのかずぅっと吠えたり鳴いたりしていた。

塀を挟んですぐ向こうにいる犬にそういうことをされていたため、ノイローゼになりかけた。まず無駄吠えを無くす躾をしたり、寂しくないようにしっかり構うというのは飼い主なら当然のこと。そういう適正飼養をできない人を見ると、もうイライラすんだよね。

今日はそうしたダメな飼い主の言動についての話です。（文：松本ミゾレ）

職場の絨毯を掃除しているのに愛犬を連れてくる人がいて……

先日、ガールズちゃんねるに「職場にペット」というトピックが立っていた。トピ主は個人経営のクリニックで雇われている立場だというが、そこの院長は愛犬を事務所に常駐させているという。

ところがこの人は犬が苦手。本当は関与したくないんだけど、犬が近寄ってきたら体裁もあって「可愛い〜」などという反応を仕方なくしており、これがめんどくさいのだと嘆いている。

病院なのに事務所に犬がいて、毛玉も落ちているから衛生的にも不満だとこぼしている他、YouTubeで“ペット同伴OKの会社もある”という情報を目にして辟易している様子だ。

分かる。その気持ちよぉ〜く分かる。僕は長年動物好きをやっているから分かるけど、世の中には動物嫌いもいるので、押し付けはダメなんだよね。

なのに自分の飼ってるペットが可愛くて仕方がない人の中の極一部が、それが分からず職場にペットを持ち込んでみんなに「可愛い」と言ってもらいたがるのだ。幼稚なのだ。

そこには犬猫が苦手な人もいるかも？ という配慮がないバカな飼い主。いるんだよなぁ。若い頃クラブのボーイしてたけど、毎月第一日曜日はフロアの清掃をキャストもスタッフも総出でやることになっていた。この日は給与も手渡しだったのでみんな午前中からやってくる。

今思い出しても腹立つんだけど、「掃除する」つってんのに愛犬を抱っこして店に来る女の子がいたんだよね。女の子と言っても、当時もう30代で、普通なら分別がつく年齢。

こっちがフロアの絨毯に這いつくばってコロコロかけてる横を、ミニチュアダックスフントが駆け回って転がってんだけど、これ誰も注意しないのよ。みんな「可愛い可愛い」つって簡単な清掃だけして帰って、ボーイたちは夕方まで掃除。ホント、余計な仕事が増えるだけ。犬に罪はないけど、飼い犬よりバカな飼い主ってどうしようもないなって思った！

第一、職場にペット連れてくる人って「会社に動物アレルギーの人いないかな」って懸念する配慮と思いやりの心が欠落してんだよね。その辺り、凄い傲慢なんだ。トピックでもこの手の飼い主への批判の声はちらほらあるのでご紹介。

「わたしそれで入ったばかりの会社を当日で辞めたことあります。初日に社長の妻が毎日犬を連れて来ると知って無理！てなったから」「近所の歯医者は診察室に鳥いるw衛生面気になって一回しか行ってない」「私は職場に猫がいて、すぐ辞めた。面接は別の場所だったから知らなくて、なんも言われなかった。猫は苦手じゃないけど、毛が服に着くのが嫌だったし、獣臭いし、そこでお昼ご飯も食べなきゃだったから、3日くらいで辞めた」

ね？ こういう感じで、動物が職場にいることで不安をおぼえたり、嫌な気分になる人っているのよ。

「なんだよ、それぐらい」って思うんじゃなく、本当に動物が好きなら、自分の言動のせいで動物を悪者にしないための思いやりと節度は欠かせないはずなんだよな。それが分かってないバカな飼い主は、きっとこれを読んでも納得も理解もしないだろうが。

落ち着いた環境が必須の猫を、わざわざ職場に連れてこないでね

さて現在、日本でもっとも多く飼育されているペットが猫である。猫ってのは飼い主よりも、どちらかと言うと自分の普段過ごしている空間に依存する傾向がある。

「借りてきた猫」という表現もあるように、元来猫は自分の勝手知りたる家の中でこそ、落ち着いてのんびり暮らせるものだ。だからことさらに外に連れ出す必要はない。

最近は猫にハーネスをつけて散歩させたがる飼い主もいるが、猫はちょっとした物音でパニックを起こすし、ハーネスなんてすぐすり抜けてしまう。一度逸走したら捕獲は困難で、今生の別れになる可能性もある。猫は家でのんびり暮らしてもらうことではじめて、ストレスと無縁の生活を送ってもらえるのだ。

それなのに、バカな飼い主は猫本来の習性を理解せず、職場に可愛い愛猫自慢のために連れてくるんだよね。犬はまだ性質的に職場に連れ込んでも、恐らく大半の個体は楽しく感じるだろうからいいけど、猫って環境の変化には弱いから精神的な負担をかけるだけ。絶対やらない方がいいんだけど、それが分からん奴もいるんだこれがまた。

知人も不遇の猫を目撃したことがあるという。職場に猫を連れてきたおっさんがいたということで、その猫は終始落ち着かない様子で「可哀想」と感じたらしい。猫自慢したい人って自分の飼い猫がどんなコンディションかってことには目が向かず、第三者に軽蔑されがちだよなぁ。

なんか最近もどっかの会社が猫と出社する風潮があるみたいなことをPRする発信をしてたけど、頼むから猫の飼い方ぐらい勉強してほしいよね。そんなのは猫好きとは言わない。アクセサリーじゃなく生き物なんだから。

特に日本なんて夏はクソ暑く冬はクソ寒い。いちいち出社のたびに猫をキャリーに入れて出掛けるとか、ダメでしょ。第一、猫は人間が仕事に出掛ける時間にはちょうど寝てるんだよ。

どうしてもそういうのやりたいなら犬でやればいいだけの話。でもこんな簡単なことも分からない人は、分からないんだよなぁ。