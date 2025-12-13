株式会社ハピネットは、1980年代のSFドラマ「ナイトライダー」に登場した人工知能搭載車『ナイト2000』を再現したR/Cカー「R/C ナイトライダー（K.I.T.T.）」および「R/C ナイトライダー（K.A.R.R.）」を、2025年11月29日より全国で同時発売した。

両製品は、特徴的な流れるように光るLEDスキャナーライトを搭載し、劇中の姿を1/20スケールで忠実に再現している。価格は各7,678円（税込）で、対象年齢は14歳以上となる。

株式会社ハピネット(本社：東京都台東区、代表取締役社長：水谷 敏之、証券コード：7552）は、1980年代にアメリカで放送され、日本でも人気を博した特撮テレビドラマ「ナイトライダー」に登場する『ナイト2000』を再現したラジオコントロールカー【R/C ナイトライダー（K.I.T.T.）】と【R/C ナイトライダー（K.A.R.R.）】を2025年11月29日（土）から全国の玩具店及びオンラインショップ等にて販売を開始します。 ※一部エリア除く

1980年代にアメリカで放送され、日本でも人気を博した特撮テレビドラマ「ナイトライダー」 民間の犯罪捜査員マイケル・ナイトが人工知能を搭載した『ナイト2000』と共にさまざまな事件を解決するストーリー。 本商品は主人公マイケルの相棒である『K.I.T.T.（キット）』を1/20スケールで再現。 原作同様スタイリッシュな黒いボディの彩色に加えて、最大の特徴でもある流れるように光る赤いスキャナーライトをLEDにより再現しました。

1980年代にアメリカで放送され、日本でも人気を博した特撮テレビドラマ「ナイトライダー」 民間の犯罪捜査員マイケル・ナイトが人工知能を搭載した『ナイト2000』と共にさまざまな事件を解決するストーリー。 本商品は主人公マイケルの相棒である『K.I.T.T.（キット）』のプロトタイプであり、敵として登場する『K.A.R.R.（カール）』を1/20スケールで再現。 原作同様スタイリッシュな黒とシルバーのツートンカラー彩色に加えて、最大の特徴でもある流れるように光るアンバー色のスキャナーライトをLEDにより再現しました。

商品概要

■商品名：R/C ナイトライダー（K.I.T.T.）

■JAN：4907953817036

■商品名：R/C ナイトライダー（K.A.R.R.）

■JAN：4907953817043

■希望小売価格：各7,678円（税込）

■発売予定日：2025年11月29日（土）

■パッケージサイズ：W285×H175×D180mm

■周波数：2.4GHz

■使用電池（すべて別売り）：本体（単三乾電池×4本）、コントローラー（単三乾電池×2本）

■対象年齢：14才以上

■連続走行時間：約50分間

■取り扱い場所：全国の玩具店・量販店・家電量販店・雑貨店の玩具売り場、オンラインショップ等

◆ おもちゃ屋さんへ行こう！：https://www.happinettoys.com/

注）本プレスリリースは、2025年11月21日時点のものであり、予告なく変更する場合があります。

リリース提供元：株式会社ハピネット