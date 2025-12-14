「マルチをやっている人は諦めない」 20年ぶりに再会したママ友からの猛勧誘 「断ってもしつこい」と絶縁した女性

懐かしい友人からの連絡は嬉しいものだが、その裏に思わぬ意図が隠されていることもある。「ママ友は必要ですか？」というテーマに対し、北海道の60代女性から寄せられたほろ苦いエピソードを紹介する。

女性は、娘の幼稚園時代のママ友と「20年来の再会」を果たした。久しぶりの会話はそれなりに楽しかったという。ここまでは「ママ友」に肯定的だが、女性は上記の問いに「うーん難しい」と頭を抱える。（文：湊真智人）

マルチを絶賛する友人に「とにかくしんどい」

友人の目的は、いわゆるマルチ商法の勧誘であった。しかし友人を尊重してか、ある程度までは許容できていた。

「本人が本当にいいものと信じているから、それはいいです。自分と自分の家族に使うならば」

厄介なのは、友人が悪意を持って騙そうとするのではなく、心から「良いもの」だと信じている点だ。それゆえにブレーキが効かないという。

「とにかく薦める薦める。断ってもしつこい。身体の不調をこぼせば『これを…』と説明が始まる。どんなに素晴らしいかについて独演会状態。『肌の調子が』とか言うと、それ来たとばかりに話し始めて、とにかくしんどい」

60代ともなれば互いの健康不安は共通の話題になりやすい。しかし、それが格好のセールストークのきっかけにされてしまうのだから、うかつに弱音も吐けない。

友人のバイタリティに圧倒「諦めないし、へこたれない」

勧誘は対面だけではない。「講演会や説明会」といったイベントへの誘いも頻繁に来るという。

「『こちらも働いていて話を聞けに行けない』と断っても、マルチをやっている人って諦めないへこたれないですよね」

マルチ商法に熱中する人のバイタリティには驚かされるが、興味のない人間にとっては迷惑でしかない。女性は「話すと楽しいけど顔を合わせるのがしんどい」と葛藤を抱えている様子。結局、解決策はひとつしかなかった。

「（友人とは）距離を置き始めています。LINEでもとにかくマルチが素晴らしいと絶賛状態で、これはダメだと」

たとえ相手に悪気がなくとも、こちらの都合や心情を無視して勧誘を続ければ、友情は壊れるものだ。仕方ない対応だったと言えるだろう。

