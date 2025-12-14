◆ショートトラック 全日本選手権 第１日（１３日、東京辰巳アイスアリーナ）

来年２月のミラノ・コルティナ五輪代表選考を兼ねる大会が開幕。男女２種目ずつがおこなれ、女子は長森遥南（アンリ・シャルパンティエ）が５００メートルと１５００メートルを制し２冠を達成した。５００メートルは４５秒２２９で黒川輝衣（ヨコハマタイヤジャパン）の３連覇を阻止。１５００メートルでは２分５０秒２０９で優勝し、五輪代表へ猛アピールを見せた。

１５００メートルでは終盤に抜け出し、５００メートルでもラスト２週で直線の内側から黒川を抜いて２冠を果たした。「優勝は狙っていたけど、まさか優勝できるとは」と目を丸くしたが、ガッツポーズを作りながらゴールラインを駆け抜けた。

今年４月、洋菓子メーカーの「アンリ・シャルパンティエ」に就職した。これまで料理の経験はほとんどなかったが、オフシーズンには焼き菓子のフィナンシェ作りに励む２３歳。「私に任せて大丈夫かな？」と不安を抱えていたが、今では抹茶やイチゴ味など様々な種類を作り分けている。

競技には小学２年時から取り組み、並行してゴルフの腕も磨いた。ベストスコアは６８で、「ガチでプロを目指していた」と話すほどの腕前だ。過去には日本ジュニア選手権にも出場経験があり、「（ショートトラックに）集中し終わったらまた始めたい」と再びクラブを握りたいと話す。

１４日は１０００メートルに出場。３冠へ向けて「過去にすごい選手が取っている。たどり着けるように頑張りたい」と意気込んだ。ミラノ五輪の代表戦も兼ねる今大会。女子の出場枠は「５」だが３人はすでに代表が確実となっている。残る２枠を争う状況にも、「特別な舞台という実感はあまりない」と平常心で臨んでいる。初の五輪代表入りへ、ラスト１冠も手にする。