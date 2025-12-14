◆ラグビーリーグワン２部▽第１節 花園４０―１４愛知（１３日、愛知・パロマ瑞穂ラグビー場）

５季目のリーグワンが開幕し、２部の花園（旧近鉄）はアウェーで愛知（旧豊田自動織機）に快勝。南アフリカ代表ＳＯマニー・リボック（２８）ら新戦力が活躍し、６トライを奪った。昨季は入替戦で敗れたが、３季ぶりの１部復帰へ向けて好発進した。

近鉄特急がアウェー名古屋で快走した。昨季２部２位の花園が、同１位の愛知に６トライ完勝。パロマ瑞穂ラグビー場にノーサイドの笛が響くと、新任の太田春樹監督（３８）は「ディフェンスでよく踏ん張った」と後半の零封をたたえた。

新戦力が躍動した。１４―１４の後半１３分、昨季まで愛知所属のＳＨ藤原恵太（３１）が「絶対負けたくなかった」とラックサイドを突き、古巣から勝ち越しトライ。２８―１４の３３分には、新加入で主将の元ニュージーランド代表ＣＴＢピーター・ウマガ＝ジェンセン（２７）が勝負を決めるトライを挙げ、愛知ＣＴＢの兄・トーマスとの異例の「双子対決」も制した。今季補強の目玉でもあるリボックは後半３１分に退くまで、巧みにバックスラインを統率し、ゴールキック４本全て成功。「いい準備が勝因。みんなと一緒に日本での１試合目を戦えて誇りに思う」と笑った。

チームは昨季開幕戦（花園）で敗れた愛知にリベンジし、リーグワン５季目で初の開幕白星。東葛（旧ＮＥＣ）を迎える次節ホーム開幕戦（２０日・花園）へ弾みをつけた。「次も楽しみで仕方がない」とリボック。今季こそ１部復帰へ。これ以上ないスタートを切った。（田村 龍一）