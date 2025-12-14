第１０２回箱根駅伝（来年１月２、３日）で１５年ぶりの総合優勝を目指す早大が１３日、埼玉・所沢キャンパスで合同取材を行った。２年連続で山上りの５区を走り、名探偵コナンの主人公に似た姿から「山の名探偵」としても話題になった工藤慎作（３年）がチームの大黒柱。今季も全日本大学駅伝８区で日本人区間最高タイムを３０年ぶりに更新するなど勢いづくエースは来年３月、初のマラソン挑戦も予定だ。箱根路で頂点への謎を解き明かし、名門に歓喜をもたらす。

早大総合優勝へのカギは工藤が握っている。箱根路で３年連続の山上り５区を希望し、「先頭を走る準備はできている。早稲田のストロングポイントとして力を発揮する」と言い切った。１年時は区間６位、２年時は同２位。今回も眼光鋭く「区間賞、区間記録を狙う」と目標を掲げ、青学大の若林宏樹が持つ区間記録（１時間９分１１秒）を視野に入れた。

実績も十分だ。１１月の全日本大学駅伝は８区（１９・７キロ）を任され、９５年に早大ＯＢ渡辺康幸がマークした日本人最高記録を３０年ぶりに５秒更新する５６分５４秒。平地でも強かったが、あくまで山上りにこだわる。その理由は「フルマラソンで活躍したい」と将来を見据えてのことだ。上りに必要な有酸素能力を高め、過酷な区間で自らを磨く。

既に、今回の箱根後は初マラソン挑戦を明言している。花田勝彦監督（５４）は「来年の東京マラソン出場を予定しています。黒田朝日君（青学大）の日本学生記録（２時間６分５秒）を目指してほしい」と期待。工藤も２８年ロス五輪を見据え、代表選考会のマラソングランドチャンピオンシップ（ＭＧＣ、２７年秋開催）参加標準記録（２時間６分３０秒）を超える「２時間５分台は出したい」と力を込めた。

人気漫画「名探偵コナン」の主人公・工藤新一と名前が似ており、メガネをかけた姿から「山の名探偵」と呼ばれる。この愛称もお気に入り。２５年の箱根往路はコナンにちなみ、「真実はいつも一つ」の左手を前に突き出す決めポーズでゴール。沿道からの「名探偵！」という声援も力に変えてきた。起伏などコースの詳細は暗記するタイプで、次々と難所の謎を解く。花田監督も「研究熱心。クレバーな走りをします」と舌を巻いた。

照準を５区に合わせて走り、「箱根から世界へ、という言葉の通りにキャリアを踏んでいきたい。五輪出場、ワールドマラソンメジャーズでも活躍したい」。新春の箱根路から大きく飛躍する。（手島 莉子）

◆工藤 慎作（くどう・しんさく）２００４年１１月１０日、千葉・船橋市生まれ。２１歳。八千代松陰高時代の２１、２２年に５０００メートルでインターハイ出場。２３年、早大・スポーツ科学部入学。学生３大駅伝は１年時に出雲４区１０位、全日本４区１３位。箱根５区６位。２年時は出雲６区２位、全日本８区３位、箱根５区２位。今年２月の日本学生ハーフマラソンで日本学生歴代４位の１時間０分６秒で優勝し、７月のワールドユニバーシティゲームズ（ドイツ）金メダル。１６８センチ、５１キロ。

◆早大 １９１４年創部。正式名称は陸上競技部ではなく「競走部」。２０年の第１回箱根駅伝に出場した４校のうちの１校。箱根優勝は歴代２位の１３回。出雲優勝２回、全日本は９２年の初出場初優勝から４連覇。２０１０年度は学生駅伝３冠達成。長距離ブロックは選手３４人、学生スタッフ６人。練習拠点は埼玉・所沢市。タスキの色はエンジ。主なＯＢは瀬古利彦、マラソン日本記録保持者の大迫傑（リーニン）ら。