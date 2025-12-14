◆第６１回中日新聞杯・Ｇ３（１２月１３日、中京競馬場・芝２０００メートル、良）

第６１回中日新聞杯・Ｇ３は１３日、中京競馬場で行われ、３番人気のシェイクユアハート（古川吉）が直線で鋭く抜け出し、デビュー２７戦目で重賞初制覇を果たした。宮徹調教師（６５）＝栗東＝は１４年高松宮記念（コパノリチャード）以来のＪＲＡ重賞Ｖとなった。

魂の叫びだ。古川吉はゴールの瞬間、右手で大きくガッツポーズ。通算２１度目のコンビだったシェイクユアハートを重賞初制覇に導き、感情を爆発させた。検量室前では「ついに来た。この日が来た。ちょっと泣きそう」と興奮。関係者と抱き合い、喜びを分かち合った。

道中は中団をリズム良く追走した。抜群の手応えで直線へ。脚いろは衰えず、坂を上り切ってもうひと伸びした。抜け出したレッドバリエンテをとらえ、１馬身差でゴール。古川吉は「早めに動く馬もいたから、ちょっと待った。しっかり伸びてくれたし、良かった」とたたえた。

３歳秋に１勝クラス、２勝クラスを連勝。しかし３勝クラスでは２着７回、３着４回と惜敗が続き、卒業に１５戦を要した。待望のタイトルに、宮調教師は「やっとひと安心。良かった」と満面の笑み。自身にとっては１４年高松宮記念（コパノリチャード）以来、実に１１年ぶりのＪＲＡタイトルだった。

次走は未定だが、宮師は「力をつけている。勝ち切れたことが大きい」と愛馬の成長に頬を緩める。もう“善戦マン”とは言わせない。重賞ウィナーとして堂々と歩む。（水納 愛美）

シェイクユアハート 父ハーツクライ、母ルンバロッカ（父スライペカン）。栗東・宮徹厩舎所属の牡５歳。北海道千歳市・社台ファームの生産。通算２７戦５勝。総獲得賞金は１億９９７８万２０００円。重賞初勝利。馬主は吉田千津氏。