女優・加藤あい（４３）の最新姿に驚く声が集まった。

加藤は１２日、都内で行われた「オーソモル・ビューティ」のアンバサダー就任発表会に出席。広告イベントは９年ぶりの登場で、この日は４３歳の誕生日だった。

白いジャケットをさっそうと着こなし、美ぼう健在。この姿を見たネットは「加藤あい３児の母４３歳相変わらず綺麗だねー。池袋ウエストゲートパークの印象が強い。美人過ぎるママやんだー」「美しさは完全に反則レベル」「加藤あいがもう４０代という衝撃」と仰天した。

公の場に姿を見せる機会は多くない加藤だが、自身のインスタグラムではおしゃれな私服コーデをたびたびアップ。１１日の更新では「この秋冬はブラウンということで」と書き出し、「アウトレットで見つけた」というブラウンのメンズカーディガンを羽織ったファッションを紹介。膝上ミニの甘辛コーデに、フォロワーは「可愛さ爆発してる」「ウルトラ綺麗」の声を寄せた。

加藤はＴＢＳ系「池袋ウエストゲートパーク」（２０２０年）やフジテレビ系「海猿 ＵＭＩＺＡＲＵ ＥＶＯＬＵＴＩＯＮ」（０５年）などの話題作でヒロインを務め人気者に。日本テレビ系「ハケンの品格」（０７年）など人気ドラマに続々と出演した。またその美ぼうと好感度の高さで数々の広告に出演し、２０００年前後には“ＣＭ女王”として君臨した。

プライベートでは２０１３年に一般男性と結婚し、１５年に第１子、１８年に第２子、２２年に第３子を出産。昨年１０月にファッションブランドのイベントに出演し、約８年ぶりに公の場に姿を見せた。