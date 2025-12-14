グラビアアイドルの藍野りな（24）が13日までに、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。ワンピースショットを投稿した。

デコルテを大胆に露出した、ふわふわワンピースで素足のままの姿を公開。「静かな夜ほど、自分の輪郭がはっきりする」とつづり、お菓子を食べながらのバックショットなどもアップした。

さらに、別投稿では「お休みの日はお昼まで寝ててもいいよね」とブラウンのランジェリーショットも披露した。

ファンやフォロワーからも「めっちゃ大人の色気ムンムン」「美しさに驚かされる」「華奢なのにセクシー」「リアルガチで恋に落ちる」「ドキドキ」などのコメントが寄せられた。

藍野は東京都出身。河合梨奈の名前で21年にグラビアデビュー。22年8月にDVD「食べごろ果実」を発売。「まんまるバストのニューフェイス」のキャッチフレーズがついた。恋愛番組出演時の自己紹介で「食べごろボディ」と自称したこともある。縦型ショートドラマ「生まれ変わった運命の人に」九条絵梨花役で出演。趣味は釣り、カラオケ、コスメ収集など。特技は中ジョッキを11個持つこと。小型船舶1級、剣道二段、日商簿記3級、JNAジェルネイル技能検定中級などの資格も持つ。