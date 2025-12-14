¥¹¥Î¥Ü»°ÌÚ¤Ï5°Ì¡¢ÃÝÆâ14°Ì¡¡WÇÕ¡¢»ÛÇÈ7°Ì¤Ç¸ÞÎØÁ°¿Ê
¡¡¡Ú¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥À¥ó¥Ú¥Ã¥Ä¥©¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¶¦Æ±¡Û¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉWÇÕ¤Ï13Æü¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥À¥ó¥Ú¥Ã¥Ä¥©¤Ç¥Ñ¥é¥ì¥ëÂç²óÅ¾¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¤Ï»°ÌÚ¤Ä¤Ð¤¤¬·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Î½à¡¹·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¤Æ5°Ì¤À¤Ã¤¿¡£¥¶¥Ó¡¼¥Í¡¦¥Ñ¥¤¥¢¡¼¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¡Ë¤¬Í¥¾¡¡£
¡¡ÃÝÆâÃÒ¹á¤Ï1²óÀï¤ÇÇÔÂà¤·¤Æ14°Ì¡£ÃË»Ò¤Ï»ÛÇÈÀµ¼ù¤¬7°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢Á´ÆüËÜ¥¹¥¡¼Ï¢ÌÁ¤¬Äê¤á¤ë¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØÇÉ¸¯´ð½à¤ÎºÇ¾å°Ì¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ2Âç²ñ¤Ö¤ê¤Î¸ÞÎØÂåÉ½¤ØÁ°¿Ê¤·¤¿¡£
¡¡Â¾¤ÎÆüËÜÀª¤ÏÍ½Áª¤ÇÇÔÂà¤·¡¢½÷»Ò¤ÎËÅÄ°¡¼Ó¤Ï40°Ì¡¢ÃË»Ò¤Î¼Ä¸¶Î°Í¤¤Ï22°Ì¡£¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥ë¥Ò¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¤¬À©¤·¤¿¡£