◇ラグビーリーグワン ディビジョン1 第1節 カンファレンスB 東京ベイ33-28神戸(13日、ノエビアスタジアム神戸)

5シーズン目となったラグビーリーグワンが開幕し、13日は各地で4試合が行われました。

昨季2位のクボタスピアーズ船橋・東京ベイ対3位のコベルコ神戸スティーラーズはSO・李承信選手が約40メートルのペナルティゴールを決めるなど神戸が先に6点を先制します。

さらに33分にはニュージーランド代表88キャップのアントン・レイナートブラウン選手がトライで13-8。後半早々に逆転を許しますが、4分からニュージーランド代表106キャップのアーディ・サベア選手を投入。神戸の攻撃が激しくなると今季日本代表デビューしたウイングの植田和磨選手がトライで21-18としました。

一方、東京ベイはオーストラリア代表のSOバーナード・フォーリー選手のペナルティゴールや日本代表のタイラー・ポール選手のトライで逆転。後半28分に28-28と同点となりましたが、30分にハーフウェーラインからのカウンター攻撃でウイングの木田晴斗選手がトライを奪い勝ち越しました。

日本代表や海外のスターが活躍した試合は東京ベイが28-33で今季白星スタートとしました。

▽13日第1節結果東京サントリーSG 29-15 リコーBR東京浦安 27-24 三菱重工相模原トヨタ 44-33 三重ホンダクボタ東京ベイ 33-28 コベルコ神戸