ピアニストでグラビアアイドルの音羽美奈（27）が13日までに、自身のインスタグラムを更新。水着やランジェリー姿を投稿した。

「ハイレグ好きかも〜〜好き？」とつづり、奇抜なデザインの白い水着ショットをアップ。胸元が大胆に開き、ハイレグ以上の角度のショットを披露した。

また、別の投稿では黒を基調としたランジェリーショットを公開。98センチHカップのボディーを露出させた。

ファンやフォロワーからも「エッッッるるるるろろろろろ！」「2つのメロンがテカテカ」「肌が綺麗」「血管がよい」「ハイグレを超えてます」「グイグイ食い込んでる」「ドキっとしちゃう」「女神の魅惑的な姿」「えちえち」などのコメントが寄せられた。

音羽は北海道出身。3歳からピアノを習い始め、フェリス女学院大音楽学部演奏学科を卒業し、ピアニストとして活動中。大学時代にコスプレやグラビアのイベントに参加。「みなぽち」の名前でコスプレーヤーなどの活動を開始してSNSで注目を集め、24年5月に1stDVD「shining body」を発売。今年1月の3rdDVD「ピアニッシモ」発売時に音羽美奈に改名。同4月に「週間プレイボーイ」で初グラビア。バストは98センチHカップ。同9月にゼロイチファミリア所属。趣味は乗馬、美術館巡り。SNS総フォロワー数は100万人超。今月14日には自身初のソロコンサートを都内で開催する。