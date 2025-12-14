巨人19歳ドラ1は「早く背番号7にして」　豪ウィンターリーグで3号逆方向弾…ロマンの詰め合わせ「ちょーさんの若い頃みたい」

豪州ウインターリーグで第3号を放った巨人・石塚裕惺(C)産経新聞社

オーストラリアでのウインターリーグに参加している巨人・石塚裕惺が、現地時間12月13日にアデレード・ジャイアンツの一員として、ブリスベン・バンディッツとのダブルヘッダー第1戦に「1番・遊撃」で先発出場。6回に第3号となる勝ち越しソロを、右越えに叩き込んだ。

【動画】また逆方向へ…石塚裕惺の豪州ウィンターリーグ第3号をチェック

驚異的なパワーとテクニックだ。1-1で迎えた6回。相手左腕の直球を逆らわずに振りぬくと、打球は右中間フェンスを越えた。この一発を『DAZNベースボール』が公式Xで紹介。動画に加え「希望しかない」と記した。

勢いが止まらない。12日時点で打率.339、出塁率.461。OPS.929と、19歳ながら格の違いを見せつけている。逆方向への本塁打は、7日以来2本目だ。

花咲徳栄高から昨年ドラフト会議で、“外れ1位”で巨人に入団。ファームでは55試合出場で、打率.327、3本塁打、OPS.891を記録。9月末には1軍初安打も放った。