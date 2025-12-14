元朝日放送アナウンサーで司法試験に合格したフリーの山本モナアナウンサー（４９）が、合格を祝ってもらった近影を公開した。

山本アナが１３日、自身のインスタグラムを更新。「たった２人きりの同期入社アナウンサーの、上田剛彦が東京に来てくれて、とってもお久しぶりの井上公造さんと一緒にお祝いをしてくれました！」と記し、元アナウンサーで朝日放送社員の上田剛彦さん、元芸能リポーター井上公造さんとのスリーショットをアップ。

「楽しい時間はあっという間！ ありがとうございました」とつづった。

また、井上さんは自身のインスタのストーリーズで、同じくスリーショットをアップし「モナさんの司法試験合格をモナさんと同期アナの上田剛彦さんと祝いました ３児の母で４９歳での合格はスゴすぎる！」と文字をのせた。

山本アナは井上さんのその投稿を引用して、ストーリーズで「光造さんは、局アナ時代から折に触れて相談に乗っていただいていた業界の大先輩。久しぶりにお会いできで嬉しかったです」とコメントした。

この投稿には、「上田アナ！貴重な写真です」「めちゃくちゃ可愛い」「うえたけさま お隣席での入社試験面接ネタ大好きですッ」「良かったね！」「モナさん いつまでも美しいですね」などのコメントが寄せられた。