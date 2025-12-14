◆Ｊ１昇格プレーオフ ▽決勝 千葉１―０徳島（１３日・フクダ電子アリーナ）

Ｊ１昇格プレーオフ（ＰＯ）決勝が行われ、千葉が徳島を１―０で下し、２００９年以来となる１７年ぶりの復帰を決めた。千葉のクラブユナイテッドオフィサー（ＣＵＯ）としてクラブと地域、企業などをつなぐ役割を務める元日本代表ＭＦ佐藤勇人氏（４３）が、スポーツ報知の取材に応じ、名門の重責、タイトルを経験した“オシム時代”から脱するのに苦しんだ歴史を振り返った。（取材・構成＝金川 誉）

栄光と低迷を経験してきた佐藤氏が歴史の重みをかみしめた。２０００年代前半、「オシム・チルドレン」として活躍。自身がチームを離れた０９年にＪ２降格が決定。翌年クラブに戻り、Ｊ１復帰へ戦った。しかしその夢は、現役時代にはかなわなかった。

「僕自身、このクラブにとって、オシムさんはものすごく重要人物だと思いながら当時はプレーしていました。でも、それが問題なんじゃないかと考えたこともありました。だから１回、そこから離れて『イビチャ・オシム』という名前を話さない、と決めたこともありました。それでも、結果は変わることはありませんでした」

活動資金、練習の環境面はＪ２上位と充実。だが、Ｊ１復帰に届かないまま、１６年が経過した。「恵まれた環境が、甘えをもたらしているんじゃないか、と思う時は何度もありました」。脱却するきっかけは、サポーターだった。

「今年はチームがかみ合わない時、甘さが出そうな時にガツッと締めてくれたのは、サポーターの声援だった。前半ふがいない戦いをしたある試合、ハーフタイムもサポーターが声を止めずに、ずっと応援してくれた時もありました」

ＰＯ準決勝の大宮戦は３点差大逆転。サポーターの声が、折れそうになった選手の背中を押してくれた。

「歴史があるからこそ今がある。サポーターに、ジェフをＪリーグ初年度から応援してるよ、今苦しいけど頑張ろうねと声をかけてもらうこともある。今は体がきつくてフクアリには行けないけど、子供や孫が行っているよ、とか。クラブの歴史を一緒に、サポーター、地域の人たちが支えて、新たな人に伝えている。それがオリジナル１０のジェフが持つ財産です」

今回のＪ１昇格は、ジェフとサポーターが紡ぐ新たな章の始まりとなる。

◆佐藤 勇人（さとう・ゆうと）１９８２年３月１２日、埼玉・春日部市生まれ。４３歳。ジェフユナイテッド市原ジュニアユース、ユースを経て、２０００年、双子の弟・寿人とともにトップ昇格。後に日本代表監督も務めるイビチャ・オシム監督の下で活躍し、０５、０６年にはナビスコ杯（現ルヴァン杯）連覇に貢献。０８年に京都へ完全移籍。１０年１月、Ｊ２に降格した千葉へ復帰。１９年までプレーし、千葉で現役引退。Ｊ１通算２２０試合２９得点。Ｊ２通算２３９試合８得点。日本代表は０６年に初選出され、弟・寿人とともにアジア杯２００７（予選）で双子同時出場を達成。国際Ａマッチ１試合出場、０得点。

◆オシム時代の千葉 ２００３年、元ユーゴスラビア代表監督のイビチャ・オシム氏が就任。「賢く走るサッカー」を合言葉に、オシム監督が抜てきした選手たちが躍動し、２リーグ制のファーストステージで３位、セカンドステージで２位（総合３位）に。０４年も総合４位と、Ｊ１で優勝を争うチームへと急成長すると、０５年にはナビスコ杯（現ルヴァン杯）制覇。当時の主力だったＭＦ阿部勇樹、羽生直剛、佐藤勇人、山岸智、そして０６年ドイツＷ杯にサプライズ招集されたＦＷ巻誠一郎らは、“オシム・チルドレン”と呼ばれた。オシム監督は０６年ドイツＷ杯後に日本代表監督に就任し、シーズン途中に退任。その後は主力の流出も続いて低迷し、０９年にＪ１からＪ２への降格が決まった。