Æó³¬Æ²¤¬4°Ì¡¢¾®ÎÓÎÍ5°Ì¡¡WÇÕ¥¸¥ã¥ó¥×ÃË»ÒÂè8Àï
¡¡¡Ú¥¯¥ê¥ó¥²¥ó¥¿¡¼¥ë¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¶¦Æ±¡Û¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¥¸¥ã¥ó¥×¤Ï13Æü¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¥¯¥ê¥ó¥²¥ó¥¿¡¼¥ë¤ÇÃË»Ò¸Ä¿ÍÂè8Àï¡Ê¥Ò¥ë¥µ¥¤¥º¡áHS140¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Æó³¬Æ²Ï¡¡ÊÆüËÜ¥Ó¡¼¥ë¡Ë¤¬129.5¥á¡¼¥È¥ë¡¢133¥á¡¼¥È¥ë¤Î¹ç·×266.7ÅÀ¤Ç4°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¾®ÎÓÎÍÐÒ¡Ê¥Á¡¼¥àROY¡Ë¤Ï¹ç·×265.7ÅÀ¤Ç5°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥á¥ó¡¦¥×¥ì¥Ö¥Ä¡Ê¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¡Ë¤¬298.5ÅÀ¤Çº£µ¨½é¾¡Íø¤«¤é3Ï¢¾¡¤È¤·¡¢ÄÌ»»12¾¡ÌÜ¡£ÃæÂ¼Ä¾´´¡Ê¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥é¥Ü¥é¥È¥ê¡¼¡Ë¤Ï14°Ì¡¢º´Æ£¹¬Ü¿¡ÊÀã°õ¥á¥°¥ß¥ë¥¯¡Ë¤Ï26°Ì¡¢ÆâÆ£ÃÒÊ¸¡Ê»³·Á»ÔÌò½ê¡Ë¤Ï42°Ì¡£¾®ÎÓºóÂÀÏº¡ÊÀã°õ¥á¥°¥ß¥ë¥¯¡Ë¤ÏÍ½ÁªÍî¤Á¤·¤¿¡£