お笑い芸人のお見送り芸人しんいち（40）が13日深夜に放送されたMBSテレビ「かまいたちの知らんけど」（土曜深夜0・28）に出演。女性ドッキリにかけられることが多くなり、姪っ子に縁を切られたことを明かした。

今回は「嫌われ芸人バスツアー!癒しスポット巡ったら心穏やかになる、知らんけど」と題して放送され、ゲストにお笑いコンビ「NON STYLE」井上裕介、「コロコロチキチキペッパーズ」のナダル、しんいちが出演した。

「最近はきついドッキリ企画あった?」という話題で、しんいちは「めちゃくちゃあった。去年まで」と昨年までは体力的にも精神的にも辛いドッキリ企画が多かった。

だが、「今だいぶ精査されてきて」とドッキリの内容に変化があった。それは「女の子の性ドッキリばっかになりました」と、女性に誘惑されるドッキリをかけられることが多くなったとした。

これに、かまいたち・山内健司から「ドッキリでキスしてたもんな」とされ、「大炎上」と振り返った。誘惑ドッキリなどに引っかかったことに濱家隆一は「実家帰ったりした時とかさ…やっぱり見てるやろ?『水ダウ』とか」と家族の反応が気になった。

しんいちは「はい…それで…姪っ子に縁を切られました。今」と告白。さらに「この間…また戻してもらいましたけども、グループLINEあるんですけど。家族の。一回追い出されて…“お願いやから入れて”って。ホンマに嫌われてきて…マジで」と、姪っ子だけでなく家族からも嫌われ始めたと明かした。

また「中学生とか高校生の姪っ子、甥っ子やから、ホンマに嫌みたいなんすよ。一番嫌って…」と嫌われた理由を語った。