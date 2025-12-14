広島の栗林と堂林はこの日、ボートレース宮島で開かれたトークショー、野球教室などのイベントに参加した。“外見とプレーヤーで生まれ変わるならどの選手？”というファンの質問に、栗林は「顔は鯉のプリンスなんで堂林さん。プレーヤーは（ドジャース）山本由伸。時代を彩っているし、MVPも受賞しているので」と回答。堂林が「選手は小さい頃に憧れていた松井秀喜さん。ああいう本塁打を打ちたいと思っていた。顔は栗林」と答えると、「ファンが減りますよ」と返し、場内の笑いを誘った。

≪堂林の今年の漢字は「継」≫広島・堂林は今年を振り返る漢字一字に「継」を挙げた。田中や松山らが今季限りで退団。「ずっと一緒に野球をやってきた方が退団した。先輩方が残してくれたものを継いでいかないといけない。おこがましいかもしれないけど、（自身が2季務めた）選手会長も代わったし、そこは自分の責任でもあるのかなと」と説明した。17年目を迎える来季のそれは「我」。世代交代が進むチーム事情を踏まえつつ「我慢（の意味）もある。自分も結果を残せなかったけど、若手に切り替わった。人に言う前に自分がやらないといけない。自分にベクトルを向けないといけない」と覚悟を示した。