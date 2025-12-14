ºÊ¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¡Ö¸å¤í»Ñ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ä¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÀîÀ¥¹¸¤Îà¥Ð¥ë¥¯¥¢¥Ã¥×·×²èá¤È·èÃÇÎ¢¤Ë¤¢¤ëÀ®¸ù¼ÂÀÓ
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Í¥¾¡Î¹¹Ô¡¡12Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡Ë¡¡ÊÆ¥Ï¥ï¥¤½£¥Û¥Î¥ë¥ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÀîÀ¥¹¸ÆâÌî¼ê¡Ê28¡Ë¤¬¡¢¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ëÎ®à¥Ð¥ë¥¯¥¢¥Ã¥×·×²èá¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï¾¡Éé¶¯¤¤ÂÇ·â¤ÈÆâÌîÁ´¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤ì¤ë´ïÍÑ¤µ¤òÀ¸¤«¤·102»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÆüËÜ°ì¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¡£¤½¤ì¤Ç¤â11Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÍèµ¨¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢¶¯¤¤´íµ¡´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤º¤Ã¤Èº£¤Î¤Þ¤Þ¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢²¼¤«¤é¤¯¤ë¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¤Á¤í¤óÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤À¤Ã¤¿¤é¾®µ»¤â¥Á¡¼¥à¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤â¤Ç¤¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤êÀèÆ¬¤Ç¤â¥Ä¡¼¥Ù¡¼¥¹¤È¤«Ä¹ÂÇ¤¬ÂÇ¤Æ¤¿¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤âÁý¤¨¤ë¤È»×¤¦¡×
¡¡¥ª¥Õ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¤¿¤Î¤ÏÄ¹ÂÇÎÏ¥¢¥Ã¥×¤À¡£¡Ö¡ÊÌøÄ®¡ËÃ£¤È¤«¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢1Ç¯´ÖÀï¤¦¤Î¤Ë¥¦¥¨¡¼¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ã¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂç»ö¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£¡Ê¼þÅì¡ËÍ¤µþ¤µ¤ó¤È¤«·ª¡Ê¸¶¡Ë¤µ¤ó¤â¡£1Ç¯´ÖÀï¤¦¿Í¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¥¦¥¨¡¼¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Ã¤È¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¸¤ã¤À¤á¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤½¤ì¤¬Éâ¤«¤ó¤À¡×¡£¶ÚÎÏ¥¢¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ò½ª¤¨¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¤ÎÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÃÎ¿Í¤Ë¡Ö¡Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ë¥á¥Ë¥å¡¼¤Á¤ç¤¦¤À¤¤¡×¤È¤ª´ê¤¤¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏµåÃÄ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ºî¤Ã¤¿¥¦¥¨¡¼¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ÃÎ¿Í¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿ÆÃÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢Ìó1»þ´Ö¤«¤±¤Æ10¹àÌÜ¼å¤ò4¡¢5¥»¥Ã¥È¤³¤Ê¤¹à¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë»ÅÍÍá¤Î¥Ï¡¼¥É¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö·ë¹½¤·¤ó¤É¤¤¤Ã¤¹¤Í¡£µÙ·Æ¤·¤Ê¤¤¤È¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤Ä¤Ä¡¢¸½¾õ¤Ï½µ5²óÄøÅÙ¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î1¥«·î¤Ç¤¹¤Ç¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÎ½Å¤ÏÌó3¥¥íÁýÎÌ¤·¡¢ºÊ¤«¤é¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¸å¤í»Ñ¤È¤«¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¼«¿È¤â¼ê±þ¤¨¤Ï½ù¡¹¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¡Éé¶¯¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢10Ç¯ÌÜ¤Ç¥×¥í½é¥¢¡¼¥Á¤âµÏ¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âËþÂ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£º£µ¨¤ÎÄ¹ÂÇÎ¨¤Ï3³ä4Ê¬7ÎÒ¡¢½ÐÎÝÎ¨¤ò²Ã¤¨¤¿OPS¤â6³ä8Ê¬4ÎÒ¤Ç¡Ö¤º¤Ã¤È1Ç¯´Ö½Ð¤Æ¤¤¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ã¤Æ¡¢.700¤È¤«.800¤È¤«¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡×¡£¤µ¤é¤Ê¤ë¾åÀÑ¤ß¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡12Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡Ë¤Ï¡¢µåÃÄ¥´¥ë¥Õ¤Ë»²²Ã¡£´À¤Ð¤àÍÛµ¤¤ÎÃæ¡¢¼þÅìÍ¤µþ¤é¤È¾Ð´é¤Ç¥é¥¦¥ó¥É¤ò²ó¤Ã¤¿¡£¤â¤¦Ãæ·ø¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÇ¯Îð¤È¤Ê¤Ã¤Æµ×¤·¤¤¡£º£µ¨¤Ï½Ð¾ì102»î¹çÃæ¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤Ï48»î¹ç¡£¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç½Ð¤¿¤¤»×¤¤¤â¤¢¤ë¡×¤È¤³¤Î¤Þ¤Þ¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤Ä¤â¤ê¤âÌÓÆ¬¤Ê¤¤¡£¥Ð¥ë¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿ÂÎ¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ø¤ÎÊÑËÆ¤ò¿ë¤²¤ë¡£¡Êµ´ÄÍ½ßÇµ²ð¡Ë