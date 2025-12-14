学歴詐称疑惑に端を発して前市長が失職したことに伴う静岡県伊東市長選挙は、12月14日午前7時から投票が始まります。新人7人と前職、元職1人の過去最多となる計9人が立候補し、停滞した市政の立て直しや基幹産業である観光業の活性化などを争点に、7日間にわたる激しい選挙戦を繰り広げてきました。

【写真を見る】伊東市長選挙 9人の立候補者

同市長選に立候補しているのは、無所属の新人で伊東観光協会理事の利岡正基候補(52)、無所属の新人でスポーツトレーナーの石島明美候補(58)、無所属で元職の小野達也候補(62)、無所属の新人でNPO法人代表の岩渕完二候補(73)、無所属の新人で薬局チェーン顧問の黒坪則之候補(64)、無所属の新人で特定行政書士の杉本憲也候補(43)、無所属で前職の田久保真紀候補(55)、無所属の新人で元会社員の大野恭弘候補(58)、諸派新人で漫画家の鈴木奈々子候補(52)です。

伊東市選挙管理委員会によりますと、12月6日現在の選挙人名簿登録者数は、5万6,909人(男性2万6,832人、女性3万77人)。12月13日までに期日前投票を済ませた人は、全有権者の約34％に相当する１万9,441人で、2025年5月に行われた前回選(1万4,543人)と比べて1.3倍ほど多くなっています。

また、今回の市長選では9人が立候補したことで、票の分散の可能性も指摘されており、いずれの候補者も有効投票総数の4分の1以上を獲得できなかった場合、「当選者なし」となり、再選挙が実施されることになります。

投票は14日午前7時から午後8時まで伊東市内24カ所で行われ、開票は同日午後9時10分から開始される予定です。深夜には大勢が判明する見通しです。

【伊東市長選挙 立候補者（届け出順）】

◇利岡正基氏(52)無新

◇石島明美氏(58)無新

◇小野達也氏(62)無元

◇岩渕完二氏(73)無新

◇黒坪則之氏(64)無新

◇杉本憲也氏(43)無新

◇田久保真紀氏(55)無前

◇大野恭弘氏(58)無新

◇鈴木奈々子氏(52)諸新