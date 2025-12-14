エンゼルス・菊池雄星投手（３４）が１３日、来年３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）出場へ並々ならぬ意欲を示した。自らプロデュースした岩手・花巻市の施設「Ｋｉｎｇ ｏｆ ｔｈｅ Ｈｉｌｌ」（ＫＯＨ）で自主トレを公開。これまで日の丸とは縁のなかった左腕だが、メジャーで７年間プレーした実績と経験は大きな武器となる。ドジャース・大谷翔平投手（３１）との花巻東タッグが実現すれば、大会連覇へ向けて大きな戦力となる。

正直な胸の内を明かした。短距離ダッシュのメニューを消化した直後の囲み取材。何度もせき込むほどのハードなトレーニングを終えたばかりだったが、ＷＢＣへの思いを問われるとはっきりと言い切った。

「小、中、高、大、プロと、いろんなカテゴリーで（日本）代表というのありますけれども、今までご縁がなかったですから、何とか野球人生の中で一度はという思いは、ずっと持っていた。そういうチャンスがあれば、ぜひ前のめりで、考えたいなと思います」

花巻東時代から世代を代表する左腕だった雄星。だが、高校３年だった０９年９月の日米親善高校野球は背筋痛などで選出されず、プロ入り後もメジャー挑戦のタイミングなどもあって「自分のことで精いっぱいだったっていうのが正直なところ」と、日の丸を背負う機会を逃してきた。

すでに花巻東の３学年後輩の大谷が出場の意思を表明。雄星が花巻東の佐々木監督と食事した際にも“初タッグ”へ話題が及び「『そうなったらいいよね』って話はしてましたし、そうなったら『チケットを用意しますよ』『いい席取りますよ』って言いました」と明かした。

エンゼルスのフロントにもすでに意思を伝えたという左腕。井端監督も今年２月にキャンプを訪問した際に「投手陣を引っ張っていってほしいな。軸として日本のために投げてくれればうれしい」と大きな期待を込めていた。この日は１９０キロのバーベルを膝の高さまで引き上げる「デッドリフト」を披露し、キャッチボールでも力強い球を投げ込んで次週にはブルペン入りをスタートさせることも明言。状態は上々とあって「世界一しか目標はないと思う。そこに貢献できたらと思う。いつお声がかかってもいいようにいま準備しているつもり」。山本、菅野らとの最強投手陣結成が少しずつ近づいてきた。（安藤 宏太）