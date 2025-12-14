Ｊ３アスルクラロ沼津とＪＦＬ２位のレイラック滋賀とのＪ３・ＪＦＬ入れ替え戦第２戦が１４日、愛鷹で行われる。７日の初戦を落とし、苦しい立場に追い込まれている沼津。チームを救うべく、ＦＷ川又堅碁（３６）が「勝つだけ。僕のゴールで残留させる」と覚悟を示した。

ホーム＆アウェー方式の２試合で行われる入れ替え戦。アウェー戦は２―３で敗れており、ホームでの一戦は勝利が絶対条件。１点差で勝てば延長戦、それでも決まらなければＰＫ戦に突入し、２点差以上で勝利すれば残留が決まる。元日本代表のストライカーは、「取れるだけ点を取りにいきます。外したら自分が責任を負う覚悟でいる」と続けた。

第１戦では、後半２５分から途中出場。１―２と劣勢の中、２人にマークされながらも、ゴール前へ送られた左クロスに空中戦を制して頭で合わせ、一時同点となるゴールをたたき込んだ。「久々に自分らしいゴールを決められたと思います」と上り調子だ。

苦境の中、経験豊富なベテランはチームに必要なものを理解している。「絶対に勝つという空気感を試合前からつくらなければ、また難しい展開になる。僕自身がみんなを引っ張っていきたい」。いよいよ迎える最終決戦。川又が沼津を救う。（伊藤 明日香）

◆沼津のＪ３残留条件 入れ替え戦の勝者は２試合の勝利数で決まる。沼津は第２戦の勝利が絶対条件。勝利数で並んだ場合は得失点差で勝者が決定するため、沼津は２点差以上での勝利なら残留。１点差勝利なら得失点差でも並ぶため、第２戦終了後に前後半１５分ずつの延長戦が行われる。それでも決着がつかない場合はＰＫ戦で勝敗が決まる。