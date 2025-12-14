［1］ソウルラッシュ（池江師）追い切りの動き、反応が良く、状態は凄くいい。息遣いもスムーズでした。これがラストランになるので、いい形で締めくくりたいですね。

［2］ヴォイッジバブル（パートン）デビュー当初の想像より、はるかに優れた馬に成長している。まさにスターですよ。元々マイラーだと思っていたけど今年は2000メートル、2400メートルでも勝ち鞍がある。そういった距離が合っているのかもしれないけど、どんな競馬でもできるからね。乗っていて楽しい馬なんだ。

［3］ドックランズ（H・ユースタス師）前走は18頭立て16番と厳しい枠順を考慮すれば満足できる内容で、素晴らしい経験になりました。年を重ね、馬が明らかにレベルアップしています。日本から香港に移動後も元気でフレッシュな状態。絶好調ですよ。昨年シャティンを経験しているので、より順応していますね。

［5］ギャラクシーパッチ（マクドナルド）前走は運もあったけど素晴らしい走り。勝ったことで馬も自信をつけたんじゃないかな。前走と同じく今回もバリアトライアル（実戦形式の追い切り）に乗ったけど使って調子は上がっている。し烈なレースになるだろうし、最高のパフォーマンスを発揮しないといけないけど出来自体は言うことなし。道中リズム良く走れれば、しまいはいい脚を使えると思うよ。

［6］ボーバティエ（パニエ助手）これまでの近場の遠征と違って長旅だったけど着いてからも順調そのもの。回復が早かったし、カイ食いもいい。馬場入りすると調教だと理解しているからスイッチが入るけど走り出すと徐々にリラックスし、いい動きをする。環境に慣れて落ち着きがあり、扱いやすい。状態には満足しているし、準備万全。あとは当日まで、このコンディションを維持するだけ。

［8］レッドライオン（ボウマン）元々、使いつつ調子を上げるタイプで今季もそういう感じ。前走より精神的にも肉体的にもいい状態で臨める。

［10］マイウィッシュ（ニューナム師）4走前のチャンピオンズマイル4着後は休養を挟んで成長を促し、体力強化を図った。かなり成長したと思うよ。前走は4着とはいえ着差もなかったから悪い走りではないけど具合が良過ぎて気合が空回り。この馬は中4週だと良くなくて、今回の中2週が一番、合っている。

［13］ザライオンインウィンター（キーティング助手）先週土曜に着いてから、思った通り環境になじんでいる。順調に乗り出せた。木曜に芝コースに入れて感触を確かめたけど特に問題ないですよ。

［14］エンブロイダリー（森一師）香港に来るまでにしっかり仕上げて、あとは追い切りでメンタル面を整えました。しまいは余力を残しながら気分良く走らせて、芝の状態も良く、いい走りでした。枠は極端に内外でなければ、どこでもよかったので、いい枠じゃないかなと思います。