¡Ú¹á¹Á¥¹¥×¥ê¥ó¥È¡Û¿Ø±Ä¥³¥á¥ó¥È
¡¡¡Î1¡Ï¥«¡¼¥¤¥ó¥é¥¤¥¸¥ó¥°¡Ê¥Ø¥¤¥º»Õ¡Ë1½µÁ°ÄÉ¤¤¤Ï¥¶¥Ã¥¯¡Ê¥Ñ¡¼¥È¥ó¡Ë¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¼Ç¥³¡¼¥¹¤Ø¡£¤â¤¦¤½¤ó¤Ê¤ËÉé²Ù¤ò¤«¤±¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤Þ¤¤2F¤ò¿¤Ð¤·¤Æ21ÉÃ6¤ò·×»þ¡£¥é¥¹¥È1F¤Ï11ÉÃ¤òÀÚ¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¥¶¥Ã¥¯¤Ïº£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ¤Î´¶¿¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤è¤¦¤À¤·¡¢¾õÂÖ¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤¬Â®¤¯¡¢¥Æ¥ó¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇºÇÆâÏÈ¤Ç¤âÊñ¤Þ¤ì¤º¡¢¤¤¤¤°ÌÃÖ¤Ç±¿¤Ù¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£
¡¡¡Î2¡Ï¥µ¥È¥Î¥ì¡¼¥ô¡Ê¥à¡¼¥¢¡Ë¶¥ÇÏ¤Ç¾è¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤±¤É¥·¥ã¥Æ¥£¥ó¤Ç3Ãå¤È2Ãå¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥³¡¼¥¹¤Ï¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡£ÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹¡¢Æ°¤¡¢¥ê¥º¥à¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÌÌ¤Ç¥¹¥à¡¼¥º¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¡¢¹Ô¤¤Ã¤×¤ê¤âÎÉ¤¯¡¢Á´ÂÎÅª¤ËËþÂ¤Ç¤¤ëÄ´¶µ¤À¤Ã¤¿¡£Àº¿ÀÅª¤Ë¤âÍî¤ÁÃå¤¤¬¤¢¤ê¡¢3ÅÙÌÜ¤Î¹á¹Á¤Ç´Ä¶¤Ë½ç±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¡£ÅöÆü¤¬³Ú¤·¤ß¡£
¡¡¡Î4¡Ï¥Ø¥ê¥ª¥¹¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡Ê¥Ü¥¦¥Þ¥ó¡Ë¥«¡¼¥¤¥ó¥é¥¤¥¸¥ó¥°¤ÏÊÂ³°¤ì¤¿ºÍÇ½¤¬¤¢¤Ã¤ÆÀµ¿¿ÀµÌÃ¤ÎG1ÇÏ¡£ºòÇ¯¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ï¤·¤Þ¤¤¡¢¤¤¤¤µÓ¤ò»È¤Ã¤Æ¥«¡¼¥¤¥ó¥é¥¤¥¸¥ó¥°¤ËÈ¾ÇÏ¿Èº¹¤Þ¤ÇÇ÷¤ê¡¢ºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£º£Ç¯¤â¤¢¤ó¤Ê¶¥ÇÏ¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡£¡Ê4Æü¤Î¥Ð¥ê¥¢¥È¥é¥¤¥¢¥ë¡á¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤Ëµ³¾è¤·¤Æ¡Ë½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Î5¡Ï¥¦¥¤¥ó¥«¡¼¥Í¥ê¥¢¥ó¡Ê»°±º¡Ë±óÀ¬´·¤ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢´Ä¶¤Ë´·¤ì¤ÆÍî¤ÁÃå¤¤¬¤¢¤ë¡£Ä´»Ò¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£ÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤ÏÆÃ¤ËÀèÀ¸¡Ê¼¯¸Í»Õ¡Ë¤«¤é»Ø¼¨¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á´¤ÆÇ¤¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ë¤¤¤¿»þ¤âÈó¾ï¤Ë¾õÂÖ¤¬ÎÉ¤¯¡¢¤·¤Ã¤«¤êÉé²Ù¤ò¤«¤±¤ëÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤ò¾Ã²½¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¹á¹Á¤ËÍè¤Æ¤«¤é¤â¾õÂÖ¤ò¤º¤Ã¤È°Ý»ý¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ç¤Ï¾¯¤·Êâ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤´¶¤¸¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¤Í¡£ÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤Ï¼Ç¤Î´¶¿¨¤ò³Î¤«¤á¤Ê¤¬¤éºÇ¸å¡¢µ¤»ý¤ÁÎÉ¤¯Áö¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤Ê¡Ä¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥ê¥º¥à½Å»ë¤ÎÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤ò¾Ã²½¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¢Àº¿À¾õÂÖ¤ÈÁ´¤Æ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¤¤¤¤¾õÂÖ¤ÇÍè¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Æü¤ËÆü¤Ë´Ä¶¤Ë¤â´·¤ì¤ÆÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤â¤·¤Ã¤«¤êÎäÀÅ¤ËºÇ¸å¤Þ¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÇÈó¾ï¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥²¡¼¥È¤¬·è¤Þ¤ì¤Ð¥Æ¥ó¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ï¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤â°ú¤±¤Ï¼è¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á°Áö¤ÏÂç³°ÏÈ¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±³°¤á¤ÎÏÈ¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç´ê¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤¤ÏÈ½ç¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¡Î7¡Ï¥«¡¼¥Ç¥à¡Ê¥Ò¥ë¥º»Õ¡ËÇ¯¤ò½Å¤Í¤ì¤Ð¤¤¤º¤ì¿ê¤¨¤ë»þ¤¬Íè¤ë¤·¡¢¤â¤¦¤¹¤°10ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤±¤É¡¢¤³¤ÎÇÏ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ïº£¤Ï¤Þ¤ÀÀäÄº´ü¤È»×¤¨¤ë¡£2ÁöÁ°¤ËG2¤ò¾¡¤Ã¤ÆÁ°ÁöBC¥¿¡¼¥Õ¥¹¥×¥ê¥ó¥È3Ãå¤â¤¤¤¤ÆâÍÆ¡£¸µ¡¹¡¢¹á¹Á±óÀ¬¤Ï¥×¥é¥ó¤È¤·¤Æ¤¢¤Ã¤ÆÁ°Áö¸å¤ÏÊÆ¹ñ¤ËÂÚºß¤·¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó±Ñ¹ñ¤Ëµ¢¤ë¤è¤êÅ¾Àï¤¹¤ëÊý¤¬ÇÏ¤â¤º¤Ã¤È³Ú¤À¤È»×¤¦¤è¡£²Æ°Ê¹ß¤ÎÊÆ±óÀ¬¤Ç¤¤¤¤Ä´¶µ¤òÀÑ¤ó¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿¡£¼ã¤¤º¢¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈÄ´»Ò¤ÎÇÈ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢½é¥³¡¼¥¹¤âµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¾õÂÖ¡£·îÍË¡¢¿åÍË¤Ë¼Ç¥³¡¼¥¹¤ËÆþ¤ì¤Æ½àÈ÷¤Ï¤Û¤Ü½ª¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¼ê¤ò²Ã¤¨¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¡Î8¡Ï¥é¥Ã¥¡¼¥¦¥£¥º¥æ¡¼¡Ê¥í¡¼»Õ¡ËÁ°Áö¤ÏÄ¾Àþ¤¤¤¤µÓ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤³¤³¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ê¶¥ÇÏ¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¾å°Ì¤Ë¿©¤¤¹þ¤á¤ë¤«¤â¡£
¡¡¡Î11¡Ï¥È¥â¥À¥Á¥³¥³¥í¥¨¡Ê¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Î¥¢¥Ý¥í¡¦¥ó»á¡Ë¤¤¤¤ÏÈ¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿¡£°ÊÁ°¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤¬Â®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥Æ¥ó¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤°ÌÃÖ¤ò¼è¤ì¤¿¤é¡£ÊÒÂ¦¥Ö¥ê¥ó¥«¡¼ÁõÃå¤È¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¡Ê¥Ù¥ó¥È¥ì¡¼¡Ë¤¬Æ»Ãæ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤ÆÁö¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬²Æ°Ê¹ß¤Î¹¥Áö¤ÎÍ×°ø¡£Á°Áö¸å¤ÏËÜÈÖ¤ËÈ÷¤¨¤Æ¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ò¿Þ¤Ã¤¿¡£2ÁöÁ°¤Î¤è¤¦¤ÊÁö¤ê¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£