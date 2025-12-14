お笑い芸人のお見送り芸人しんいち（40）が13日深夜に放送されたMBSテレビ「かまいたちの知らんけど」（土曜深夜0・28）に出演。弁護士が作成した同意書の存在が明かされて出演者を驚かせた。

今回は「嫌われ芸人バスツアー!癒しスポット巡ったら心穏やかになる、知らんけど」と題して放送され、ゲストにお笑いコンビ「NON STYLE」井上裕介、「コロコロチキチキペッパーズ」のナダル、しんいちが出演した。

「最近はきついドッキリ企画あった?」という話題で、しんいちは「今だいぶ精査されてきて…女の子の性ドッキリばっかになりました」と、女性に誘惑されるドッキリにかけられることが多くなったとした。

井上から「モテてんの?しんいちは?」という問われると「モテなくなりました…やっぱり」と肩を落とした。モテたピークは「R−1優勝直後の1カ月めっちゃモテました」とした。当時は爽やかなイメージがあったものの「そこからいろいろダマされて…何か漏れちゃって…隠しカメラで言っちゃってとかで嫌われていってモテなくなりました」と嫌われ始めてモテなくなったキッカケを振り返った。

また、自身は「ホンマに好きなんですよ。女子」と自覚しており、その中でも「芸能人が好き。芸能人がいい」とぶっちゃけた。すると、ナダルが「最近は使ってないんですか?あの同意書みたいなんは」と確認。これに山内健司が「何?同意書って」とすぐに食いついた。

しんいちは「なんで言うねん。お前」とナダルに鋭い視線を向けた。ナダルは苦笑いしつつ「一般人いってへんって言うから。性交渉する時に、やっぱり一般の方と“同意した”“同意してない”っていうのがあるから。ちゃんと紙に起こして。弁護士さんにしっかり文章作成してもらって、毎回する前に書き込んでもらうっていうのをやってる」と、しんいち独自ルールを暴露した。

この徹底した対策に山内は「凄いね…」とびっくり。濱家隆一は「ムードなくなるやろ…そんなことしたら」と苦笑い。しんいちは「書いてもらわないと僕はもうしないって決めてる」と心に誓っており、同意書には「週刊誌に売らない」「未成年じゃない」「結婚してない」などの項目があると明かした。