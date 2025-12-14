テレビ初公開、有名芸能人の大豪邸に長嶋一茂も嫉妬！「小雪さん？」「天海祐希さん」家主の予想合戦に

日本全国の驚きの暮らしをする家庭にスタッフが1泊し、わんぱくな人生を歩む家族から人生を楽しく生きる術を学べる密着ドキュメントバラエティ『1泊（わんぱく）家族』。

本日12月14日（日）は、「日本列島おもしろ生活突撃中継SP」と題し、番組史上初となる“夜の『1泊家族』”として放送される。

【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！

MCのノブ（千鳥）、弘中綾香（テレビ朝日アナウンサー）、見取り図（盛山晋太郎／リリー）というおなじみのメンバーに加え、スタジオゲストには「この番組大好き！」と大ファンを公言する長嶋一茂が登場。

初の試みとして日本全国でおもしろ生活を送る人たちとスタジオを中継で結び、どんな生活を送っているのかをひも解いていく。

◆こだわりの豪邸に住むのは誰？

番組では、ある有名芸能人の自宅から中継をつなぐ。テレビでの公開は初となるが、この貴重なレポートを今年4月入社のテレビ朝日新人アナ・宮本夢羅が務める。

木のぬくもりを感じさせる西洋造りの豪邸で、至るところにアーチ状のモニュメントを施したおしゃれな内観が目を引く。

豊富にそろった酒類、おいしそうに煮込まれた無水カレーなど、リビングからキッチンの隅々まで紹介していくと、冷蔵庫の中身にも迫ることに。その中には、なぜか大量の健康ドリンクが。

やがて声色を変えた黒マントの家主が登場するが、この家のコンセプトはずばり「アメリカのサンタフェ」。バーベキューもできる大きなテラスや、ヨガを楽しむスペースなど、謎に包まれた家主自らがノリノリで紹介してくれる。

この時点で「小雪さん？」（ノブ）、「天海祐希さん！」（一茂）など、スタジオからはさまざまな有名人の名前が飛び出す。

「マジで行きたい。たいしたもんだよ。感化された…また別荘が買いたくなった」と一茂も嫉妬？ 屋外サウナまで完備された、こだわりの大豪邸に住む有名芸能人とはいったい誰なのか？

このほか番組では、熊本の山中にある謎多き“浮遊街”や、1年の半分を車中泊で過ごす女性をリポート。

一茂も「いろんな人生があるね。だいたいは既成概念の延長で生きているけど、正しいかどうか疑問を持ってないといけないね」と、今回紹介するさまざまな“おもしろ生活”を送る人々に感動することに。