ここ数年のドラマ出演作を追っていくと、そのたびにキャスト表の中から、北香那という名前が確かな存在感を放っていることに気づく。NHK連続テレビ小説『ばけばけ』で演じる江藤リヨは、物語の恋模様をかき回すお嬢様でありながら、視聴者の心に長く残るキャラクターとして存在感を放っている。高飛車で奔放、しかしどこか不器用で、時代の変化に戸惑う若い女性だ。

参考：『ばけばけ』北香那だけじゃない 朝ドラ視聴者をザワつかせたヒロインの“ライバル”たち

脇役から物語の鍵を握るポジション、さらにはヒロインまで。ジャンルも制作サイドも異なる現場で、北は一作ごとに“どこか愛さずにはいられない”人物像を更新してきた。その蓄積が結晶したのが、『ばけばけ』のリヨというキャラクターだと言っていいだろう。本稿では、その歩みの一端をいくつかの出演作からたどってみたい。

■『バイプレイヤーズ～もしも6人の名脇役がシェアハウスで暮らしたら～』 北の名前を最初に印象づけたのは、『バイプレイヤーズ～もしも6人の名脇役がシェアハウスで暮らしたら～』（テレビ東京系／以下、バイプレイヤーズ）のジャスミンだろう。ベテラン俳優たちが本人役で集う異色作の中で、彼女が演じたのは、軽妙な中国人のアシスタントプロデューサー。コワモテの名優たちの間を、屈託のない笑顔とカタコトの日本語で縫うように動き回る存在だった。

この役の面白さは、単に“かわいいマスコット”に収まらないところにある。場の空気が重くなりかけるとき、ジャスミンの一言がそれをふっと軽くする。逆に、俳優たちの本音や不安が滲む場面では、彼女の素朴なリアクションが、その感情をより立体的に見せていく。北はここで、大げさなボケやツッコミに頼らず、表情の温度や間によって笑いを生む術を身につけている。

本人役の俳優たちとフィクションのキャラクターとして向き合いながら、作品世界を壊さずに存在感を示す。その経験は、『ばけばけ』でのリヨに直結している。朝ドラという大きな器の中で、ヒロインや家族、松江の人々と関わりながら、物語のムードを少しだけ変える人物としてそこに立ち続ける。そのさじ加減は、『バイプレイヤーズ』で磨かれたバランス感覚があってこそだ。

■『魔法のリノベ』 波瑠主演の月10ドラマ『魔法のリノベ』（カンテレ・フジテレビ系）で北が演じた五十嵐桜子は、悪女として視聴者の記憶に強く刻まれているのではないだろうか。主人公・小梅の元カレと関係を持つ女性として登場し、嫉妬や執着心を隠そうともしない振る舞いで、物語に波紋を広げていく役柄だ。

桜子は、表面だけをなぞれば分かりやすい“こじらせキャラ”に見える。しかし北の芝居は、そこにもう一段階深いレイヤーを乗せている。恋愛にしがみつくことでしか自分の価値を確認できないような、危うい自尊心。その奥で、置き去りにしてきた孤独や不安がずっと燻っているような気配。そうした感情が、視線の泳ぎ方や声のかすれ具合から静かに伝わってくる。

だからこそ、視聴者は桜子をただ嫌いにはなれない。やっていることは間違っているのに、どこかで「ここまでこじれてしまう気持ちも分かる」と感じてしまう。その複雑さを成立させることができる女優だと証明したことは、北のキャリアにとって大きかったはずだ。『ばけばけ』のリヨにも、この業の深さが明確に受け継がれている。リヨは、いわゆる単純な恋のライバルではない。家柄の重圧や、女性としての生き方をめぐる葛藤を抱えた人物だ。その本音を、全面的に語らせるわけではないまま、視聴者に想像させる余白を残す。この構造を支えているのは、『魔法のリノベ』で鍛えられた、人間の弱さと滑稽さを同時に引き受ける演技の蓄積だ。

■『春画先生』 映画『春画先生』で北が演じた春野弓子は、物語を観客の側から支えるヒロインだった。喫茶店で働く若い女性が、春画との出会いをきっかけに、未知の世界と自分自身の欲望に向き合っていく。偏愛コメディとも言うべきトーンの中で、北は明るさと危うさの両方を抱えたキャラクターを、浮つかせることなく地に足のついた人物として演じている。

喫茶店での出会いのあと、弓子は芳賀から渡された名刺を頼りに家を訪ねると、畳の上には春画が次々と並べられていく。画面の端で小さく息をのみ、思わず一歩退きながらも、気づけば膝をついて身を乗り出している。その揺れ動きの途中には、セリフよりも少し先に表情が変わる瞬間や、言葉の前に呼吸だけが漏れる一拍が必ず挟まっている。何度も登場するラブシーンでも、その描き方は変わらない。肌を見せる場面でありながら、どこを見るのか、どれくらい相手の肩に身体を預けるのかといった細かな動きの一つひとつに、弓子の中に残っているためらいや覚悟がそのままにじんでいる。シーンの強度を決めているのは、描写の大胆さではなく、どこまで感情に踏み込むかというさじ加減だ。そのバランス感覚の確かさに、北の演技の芯の強さがよく表れている。

そのうえで、2026年1月期の夜ドラ『替え玉ブラヴォー！』（NHK総合）では、広告代理店で働く千本佳里奈役で主演を務める。仕事に追われる日々のなかで、バレエにまつわる新ブランドの発表会を担当することになり、疎遠になっていた親友との再会をきっかけに、かつての夢や現在の立ち位置と向き合っていく物語だ。ドラマの中心で、北がどんな温度で笑い、迷い、決断していくのか。朝ドラで北香那を知った人が、今度は夜の時間帯で彼女の芝居に触れることになるという流れは、それだけ期待されている証でもある。

『ばけばけ』のリヨは、北にとって単なる代表作候補というだけではなく、ここまで積み上げてきたものが、朝ドラという場で花開いたことを示す役でもある。『ばけばけ』が多くの視聴者にとって北香那という俳優の入り口になればなるほど、『替え玉ブラヴォー！』でその先の表情や感情の振れ幅に出会えることが、いっそう楽しみになってくる。（文＝川崎龍也）