NHK大河ドラマ『べらぼう』が12月14日に最終回を迎える。第46回の蔦重（横浜流星）は何度も自分の頬を叩く。写楽の絵を見にきた人々の中に、これまで蔦重の想像の世界のみに登場してきた“八つぁん”八五郎（阿部亮平）と“熊さん”熊吉（山根和馬）がいたからだ。

彼らは「平賀源内（安田顕）の姿を見たって聞いた」と口々に話す。そこに「口が軽い」瑣吉（津田健次郎）までが加わったために、蔦重は嬉しそうに笑い始める。その姿を見ていると、蔦重が何も言わなくても、視聴者はあの台詞を思い出すのではないだろうか。第3回、大奥の人々と一緒に、初めて本を作った時の蔦重の「なんかもう、夢ん中にいるみてえだ」という言葉を。まさに本作の副題であり、最終話である第48回のタイトルでもある「蔦重栄華乃夢噺」そのままに、蔦重は仲間たちとともに「本づくり」という夢の中を駆け抜けた。

第47回を観ていて、あまりにも爽快で奇想天外な「仇討ち」に驚かされた。「傀儡好きの大名」こと一橋治済（生田斗真）を本作最大の敵として、定信（井上祐貴）に平蔵（中村隼人）、栗山（嶋田久作）、三浦（原田泰造）に高岳（冨永愛）、そして蔦重と、立場が違う人々が一つ所に集っただけでも胸が熱いというのに、蔦重の発案による、将軍・家斉（城桧吏）を巻き込んだ壮大な「仇討ち」により、治済と斎藤十郎兵衛（生田斗真・一人二役）の入れ替わりが成し遂げられたのだから。

蔦重と定信はそこに、救えなかった恋川春町（岡山天音）への供養の思いを込め、さらには蔦重と仲間たちが作りだした「写楽」が、死んだはずの平賀源内を蘇らせる。史実とは乖離した、ある種のファンタジーとも言えるこの展開に、脚本家・森下佳子をはじめとする作り手の気概を感じる。これこそが、江戸のメディア王・蔦屋重三郎を主人公とした本作が放つエンターテイメントの底力だと言っているような気がした。それはまさに「わかんねえなら、楽しいことを考える」という序盤からの彼の流儀そのもののようで、本作自体が、蔦重の作品そのものを形作っているように思った。

そしてこれは、血脈に固執する一橋治済と、血の繋がりとは違う形で繋がろうとした人々との対峙の話だとも言えるのではないだろうか。第19回において、家治（眞島秀和）が「血筋は譲ろう。しかし、知恵は、考えは、譲りたくない」と言い、田沼意次（渡辺謙）を守ると誓う場面があった。子に恵まれた一橋家との違いを思いながら、家基（奥智哉）の死後、養子をとると決意を固めた時の言葉だ。

さらに、第28回において、息子・意知（宮沢氷魚）を亡くした意次が、意知がやり残したことを自分が実現していくことで彼の「名を後世に残し、永久の命を授けたい」と願う。わざとらしく意知の死を悼む治済に対して「失ってはない」と返すとともに「（意知は）もう二度と毒にも刃にも倒せぬものとなったのでございます。志という名のもとに。志は無敵にございます。おのが身体を失のうても生き続ける。今は私の中に、私が身体を失のうても誰かの中で生き続ける。もはや失いようがございません」と言う。まさに家治が守り、残そうとした意次の「知恵」、そして意次が残そうとした意知の「志」は、立場は違うが結託して治済を退治するために集まった人々の心にしっかりと引き継がれていた。

蔦重も同様に、終盤生まれるはずだった子どもを失う。しかしこの場合、話の中心にいるのは、蔦重その人ではなく、彼を愛した2人の人物、蔦重の妻・てい（橋本愛）と歌麿（染谷将太）である。第43回で「この子を旦那様に差し上げたいのです。子を育てる喜びを旦那様に」と泣きながら言うていだったが、その願いも虚しく、早産となった。一方、同じく第43回において、歌麿は、蔦重への届かぬ想いにいよいよ耐え兼ねて蔦重と距離を置く。別れ際に渡した「恋文」のような数枚の下絵は、恋する女性たちの表情を捉えつつ、そこに自身の蔦重への恋心を込めた渾身のものだったが、鈍感な蔦重は気づかない。

だが、第45回においてその下絵は、ていの計らいにより、蔦重が練りに練って完璧に摺り上げた「歌撰恋之部」となり、「蔦重からの恋文」として歌麿の元に届けられた。その時ていは言うのである。「2人の男の業と情、因果の果てに生み出される絵というものを、見てみたいと存じます。私も本屋の端くれ、性というものでございましょうか」と。ていの思いを汲んで、蔦重と再び仕事をするべく彼の元に訪れた第46回冒頭の歌麿が、ていの再びの出家宣言を蔦重に明かすとともに「世の中、好かれたくて、役立ちたくててめえを投げ出すやつがいんだよ。そういう尽くし方をしちまうやつがいんだよ。いい加減分かれや、このべらぼうが」と蔦重にぶつける。それは、ていの思いの代弁であるとともに、彼自身の蔦重に対する長年の思いでもあった。いわばこれは、蔦重を愛する2人の人物による、血脈を繋ぐという形でなく、どうやったら愛する人と「共に生きていく」ことができるかという模索の末の共闘を描いていたのではないか。そして2人は、蔦重と共に、傑作を生みだすという形で、失いようのない「永久の命」を生みだす道を選ぶ。

第16回の源内の死の際における「本を出し続けることで、源内さんの心を生かし続けることができるだろ」という書物問屋の店主・須原屋市兵衛（里見浩太朗）の言葉を形にするかのように、蔦重と仲間たちが「写楽」を通して平賀源内を蘇らせたのもそうだ。そして源内が言った言葉の通り「我が心のままに生き」た人々の物語はもうすぐ終わる。だが、たとえ身体がなくなったとしても、彼らの志は生き続ける。作品の中で彼らの祭りは永遠に続く。果たしてどんな大団円を迎えるのか。

