[12.13 プレミアリーグ第16節](エミレーツ スタジアム)

※29:00開始

<出場メンバー>

[アーセナル]

先発

GK 1 ダビド・ラヤ

DF 2 ウィリアン・サリバ

DF 4 ベン・ホワイト

DF 5 ピエロ・インカピエ

DF 12 ユリエン・ティンバー

MF 10 エベレチ・エゼ

MF 36 マルティン・スビメンディ

MF 41 デクラン・ライス

FW 7 ブカヨ・サカ

FW 11 ガブリエル・マルティネッリ

FW 14 ビクトル・ギェケレシュ

控え

GK 13 ケパ・アリサバラガ

DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー

MF 8 マルティン・ウーデゴーア

MF 16 クリスティアン・ノアゴール

MF 22 イーサン・ヌワネリ

MF 23 ミケル・メリノ

FW 9 ガブリエル・ジェズス

FW 19 レアンドロ・トロサール

FW 20 ノニ・マドゥエケ

監督

ミケル・アルテタ

[ウォルバーハンプトン]

先発

GK 31 サム・ジョンストン

DF 12 エマニュエル・アグバドゥ

DF 15 ジェルソン・モスケラ

DF 24 トティ

MF 2 マット・ドハーティ

MF 6 ダビド・メラー・ウォルフェ

MF 7 アンドレ

MF 8 ジョアン・ゴメス

MF 37 ラディスラフ・クレイチー

FW 9 ヨルゲン・ストランド・ラーセン

FW 11 ファン・ヒチャン

控え

GK 1 ジョゼ・サ

DF 4 サンティアゴ・ブエノ

DF 26 キ・ヤナ・フーフェル

DF 38 ジャクソン・チャチュア

MF 10 ジョン・アリアス

FW 14 トル・アロコダレ

FW 23 タワンダ・チレワ

FW 28 フェル・ロペス

FW 36 マテウス・マネ

監督

ロブ・エドワーズ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります