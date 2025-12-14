アーセナルvsウォルバーハンプトン スタメン発表
[12.13 プレミアリーグ第16節](エミレーツ スタジアム)
※29:00開始
<出場メンバー>
[アーセナル]
先発
GK 1 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 4 ベン・ホワイト
DF 5 ピエロ・インカピエ
DF 12 ユリエン・ティンバー
MF 10 エベレチ・エゼ
MF 36 マルティン・スビメンディ
MF 41 デクラン・ライス
FW 7 ブカヨ・サカ
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 14 ビクトル・ギェケレシュ
控え
GK 13 ケパ・アリサバラガ
DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 16 クリスティアン・ノアゴール
MF 22 イーサン・ヌワネリ
MF 23 ミケル・メリノ
FW 9 ガブリエル・ジェズス
FW 19 レアンドロ・トロサール
FW 20 ノニ・マドゥエケ
監督
ミケル・アルテタ
[ウォルバーハンプトン]
先発
GK 31 サム・ジョンストン
DF 12 エマニュエル・アグバドゥ
DF 15 ジェルソン・モスケラ
DF 24 トティ
MF 2 マット・ドハーティ
MF 6 ダビド・メラー・ウォルフェ
MF 7 アンドレ
MF 8 ジョアン・ゴメス
MF 37 ラディスラフ・クレイチー
FW 9 ヨルゲン・ストランド・ラーセン
FW 11 ファン・ヒチャン
控え
GK 1 ジョゼ・サ
DF 4 サンティアゴ・ブエノ
DF 26 キ・ヤナ・フーフェル
DF 38 ジャクソン・チャチュア
MF 10 ジョン・アリアス
FW 14 トル・アロコダレ
FW 23 タワンダ・チレワ
FW 28 フェル・ロペス
FW 36 マテウス・マネ
監督
ロブ・エドワーズ
※29:00開始
<出場メンバー>
[アーセナル]
先発
GK 1 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 4 ベン・ホワイト
DF 5 ピエロ・インカピエ
DF 12 ユリエン・ティンバー
MF 10 エベレチ・エゼ
MF 36 マルティン・スビメンディ
MF 41 デクラン・ライス
FW 7 ブカヨ・サカ
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 14 ビクトル・ギェケレシュ
GK 13 ケパ・アリサバラガ
DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 16 クリスティアン・ノアゴール
MF 22 イーサン・ヌワネリ
MF 23 ミケル・メリノ
FW 9 ガブリエル・ジェズス
FW 19 レアンドロ・トロサール
FW 20 ノニ・マドゥエケ
監督
ミケル・アルテタ
[ウォルバーハンプトン]
先発
GK 31 サム・ジョンストン
DF 12 エマニュエル・アグバドゥ
DF 15 ジェルソン・モスケラ
DF 24 トティ
MF 2 マット・ドハーティ
MF 6 ダビド・メラー・ウォルフェ
MF 7 アンドレ
MF 8 ジョアン・ゴメス
MF 37 ラディスラフ・クレイチー
FW 9 ヨルゲン・ストランド・ラーセン
FW 11 ファン・ヒチャン
控え
GK 1 ジョゼ・サ
DF 4 サンティアゴ・ブエノ
DF 26 キ・ヤナ・フーフェル
DF 38 ジャクソン・チャチュア
MF 10 ジョン・アリアス
FW 14 トル・アロコダレ
FW 23 タワンダ・チレワ
FW 28 フェル・ロペス
FW 36 マテウス・マネ
監督
ロブ・エドワーズ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります