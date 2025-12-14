リーグ・アン 25/26の第16節 メッスとパリ・サンジェルマンの試合が、12月14日03:00にスタッド・サン・サンフォリアンにて行われた。

メッスはハビブ・ディアロ（FW）、ギオルギー・ツィタイシュビリ（MF）、ゴティエ・ハイン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するパリ・サンジェルマンはカンタン・ヌジャントゥ（FW）、ゴンサロ・ラモス（FW）、イブラヒム・ムバイエ（FW）らが先発に名を連ねた。

31分に試合が動く。パリ・サンジェルマンの李 剛仁（MF）のアシストからゴンサロ・ラモス（FW）がヘディングシュートを決めてパリ・サンジェルマンが先制。

さらに39分パリ・サンジェルマンが追加点。イブラヒム・ムバイエ（FW）のアシストからカンタン・ヌジャントゥ（FW）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

しかし、42分、メッスのジェシー・デマンゲ（MF）がゴールを決めて1-2と1点差に迫る。

ここで前半が終了。1-2とパリ・サンジェルマンがリードしてハーフタイムを迎えた。

パリ・サンジェルマンは後半の頭から選手交代。ファビアン・ルイス（MF）からデジレ・ドゥエ（FW）に交代した。

63分パリ・サンジェルマンが追加点。イブラヒム・ムバイエ（FW）のアシストからデジレ・ドゥエ（FW）がゴールで1-3。さらにリードを広げる。

66分、パリ・サンジェルマンは同時に2人を交代。カンタン・ヌジャントゥ（FW）、ゴンサロ・ラモス（FW）に代わりクビチャ・クワラツヘリア（FW）、ブラッドリー・バルコラ（FW）がピッチに入る。

74分、メッスが選手交代を行う。テリー・イェグベ（DF）に代わりサディボウ・サネ（FW）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

81分、メッスのギオルギー・ツィタイシュビリ（MF）がゴールを決めて2-3と1点差に迫る。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。パリ・サンジェルマンが2-3で勝利した。

なお、メッスは16分にマリック・エムバイェ（FW）、90+3分にコフィ・クアオ（DF）に、またパリ・サンジェルマンは75分にウォーレン・ザイールエメリ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-14 05:11:00 更新