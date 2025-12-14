［1］ロスアンゼルス（キーティング助手）環境の変化に戸惑う様子もなく順調。着いてすぐは軽めの調教にし、徐々にペースを上げる感じ。木曜に芝コースに入れて感触を確かめ、いい動きをしていた。

［2］アルリファー（J・オブライエン師）4走前のハードウィックSは速い時計が出やすい馬場。距離も2390メートルと今回と似た条件で2着。シャティンのこの距離は理想的だと思います。昨年4歳のシーズンもいい競馬をしたけど5歳になって力をつけている。馬場状態は不問。前走（メルボルンC＝トップハンデ59キロで差して7着）も内容には満足しているし、ここも楽しみ。経験豊富で遠征慣れし、非常にいい状態でオーストラリアから香港に来られた。

［3］ジアヴェロット（ボッティ師）先週金曜に香港に向けて出国し、その前日の追い切りでいい動きをしていた。香港国際競走はシーズン終盤に組まれているのでフレッシュな状態を維持することが重要。昨年より出走回数が1回、少ないこともあってフレッシュな状態を維持している。昨年このレースを勝った時も具合は良かったけど今年も同じような状態で出せる。

［4］ゴリアット（グラファール師）馬が自信を取り戻し、肉体面でも立て直しを図ること。これを心がけて今年一年やってきました。前走は米国まで長旅だったけど、いい状態で出せたんです。ただ、能力が高くてもムラがあるタイプ。気分良く走って、この馬本来の力を発揮できれば。元気で稽古はよく動けている。

［5］ソジー（ランバート助手）フランスから空輸による初の長距離輸送だったけど、こなしてくれた。調教初日はまだ良化の余地があるように感じたけど落ち着きがあり、すっかり環境になじんでいるし、毛ヅヤなんかも素晴らしい。出国前に負荷をかけてから香港に来たので、それがいい方に出ていると思う。リラックスし、調子は凄くいい。

［6］アーバンシック（武井師）先週まで美浦でしっかりやってきたので追い切りは息を整え、しまいの反応を見る感じで思った通りの調教になったと思います。直線に入った時の反応が少し悪いかな、と思ったけど乗ってもらったジョッキー（三浦＝レースはルメール）によるとアクションを起こさない限りはずっと一定だったけどゴーサインを出せば反応したようなので心配ないかな、と思います。

［8］エイドン（オメーラ調教師補佐）馬が生き生きとしているし、乗った感触もいい。状態には満足している。

［10］バンドルアワード（マクドナルド）4日のバリアトライアル（実戦形式の追い切り）はいい動きだったし、状態は素晴らしい。成長が著しい。どれだけやれるか。