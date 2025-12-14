［1］ロマンチックウォリアー（マクドナルド）いい準備ができて素晴らしい状態。これだけ長い間、活躍できるのは驚異的だし、自信に満ちあふれている。追い切りの動きはいい。（年齢的に）成長しているとは言えないけど、衰えていないのは間違いない。

［2］ベラジオオペラ（上村師）月曜あたりから涼しくなり、快適な環境ですよ。栗東である程度の追い切りをしてきたけど香港に慣れてきたこともあり、追い切りは気合を入れる意味で最後2回ステッキを入れました。ほとんど栗東で仕上げてきたので、あとは馬のメンタルひとつかなと思います。今回は滞在競馬なので、いい具合に気持ちが乗ってくるよう調整。この追い切りで変わってくると思います。5番枠には縁があって今年の大阪杯を勝った時がそう。並びを見ても、いい枠じゃないかなと思います。

［3］ローシャムパーク（田中博師）4度目の海外遠征になるけど明らかに成長し、落ち着きが増しています。とても体の感じが良く、気持ち良く動けるようにやっています。順調に調整できていることが何より。シャティンのこの距離は合っていると思います。

［4］ガレン（J・オブライエン師）右回りが得意で前走は素晴らしい走り。状態はいいですよ。ハナにこだわらないけど行きっぷりがいい。外枠の分、柔軟に運べるのではないかな。

［7］キジサナ（グラファール師）前走はいい走りをしてくれたけど距離が長過ぎた感じがしますね。2000メートルの方が合っています。シーズン終盤まで最高の状態をキープするのは難しいけど、絶好調ですよ。