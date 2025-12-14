THE ALFEEが通算3000回目の公演を、高見沢俊彦（71）の誕生日である来年4月17日に東京・有明の東京ガーデンシアターで開催することが決まった。歴史的な記録を目前にした3人が本紙の取材に対応。「コンサートツアーをやり続けるのは結成当初からの夢。まだまだ夢の途中」と自然体で当日を迎えるつもりだ。

グループで前人未到の大台を達成するのは、来年4月2日にスタートする春の全国ツアーの東京ガーデンシアター公演。坂崎幸之助（71）が誕生日を迎える2日前の同15日も同所で開催する。2人それぞれの誕生日に同じ会場で公演するのはデビュー52年で初めて。高見沢は「スケジュールが合ったのは奇跡」と驚いている。

2015年2月に2500回を達して以降、3000回を目標に掲げてきた。桜井賢（70）は「（3000回が）視野に入っただけ。先のことは分からないよ」と慎重だが、どこか待ち遠しそうな様子。当初はデビュー50周年を迎えた昨年に達成する見通しだったが、新型コロナ禍で公演ができなくなって2年遅れになった。坂崎は「逆に良かった。50周年に達成していたら情報量が多すぎた」と笑った。

今月24日には通算27作目、3年10カ月ぶりのオリジナルアルバム「君が生きる意味」を発売する。歴代のアルバム名は宇宙を連想させるものが多かっただけに、メッセージ性のあるものは異例だ。収録曲全ての作詞作曲を手がけた高見沢は「人生経験が豊かな我々が51年間、休むことなく走ってきた意味を伝えたかった」と思いを明かした。今夏の公演中に自身が「年内に出します」と宣言したことにより急ピッチで制作。秋のツアーと並行しながらの作業だったが「苦じゃなかった」と振り返った。

収録する11曲のうち7曲が新曲で、唯一無二の強みである3声ハーモニーが存分に発揮されている。高見沢は「難解な曲がアルフィー史上最も多い。自分たちで叱咤（しった）激励しないと退化しちゃう。ちょっとずつ進化していきますよ」と自信をのぞかせた。春のツアーで存分に曲をお披露目する。

半世紀以上にわたって第一線で活躍してきたが「まだまだ認知度が低い」という。その理由として、昨年出場したNHK紅白歌合戦で代表曲「星空のディスタンス」を向かって左端の桜井が歌い始めた時にネット上で「お前が歌うんかい！」と驚きの声が上がったことを挙げた。「日本中の人が知るまで活動を続けていく。それが“僕らの生きる意味”です」と坂崎。日本のロック史に残る大記録を打ち立てても、3人の夢は終わらない。

≪2000回目はプロ野球名球会からブレザー≫通算2000回目となったのは、2005年11月30日の大宮ソニックシティ公演で、プロ野球名球会の象徴である濃紺のブレザーが贈られた。名球会入りの条件の一つ「2000本安打」にちなんだもので、長い球史で野球関係者以外にブレザーが贈られたのは初めて。当初はレプリカの作製を計画していたが、当時の同会会長だった金田正一さんが「だったら（ブレザーを）やる」と決めた。高見沢は当時を振り返り「金田さんからは“3000本まで頑張って”とコメントを頂いた。本当に良い人だと思いましたね」と感謝しきりだ。