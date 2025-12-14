インスタグラムで発表

米大リーグ・アストロズのジェレミー・ペーニャ内野手と、カナダ出身の女子サッ カー選手のジュリア・グロッソが婚約した。日本時間13日にインスタグラムで発表。ファンからは祝福が相次いだ。

「あなたと一生を共にする」とつづったグロッソとペーニャは共同でインスタグラムを更新。キスシーンや抱き合う写真、左手薬指の指輪の写真などを公開した。

米テキサス州地元放送局「KHOU」によると、昨年12月に交際を公表した2人。スポーツ界のビッグカップルの婚約にファンからも祝福のコメントが殺到した。

「最高のニュースだわ！！！！」

「本当に嬉しい」

「真実の愛が漂っているわ。こんなに純粋で運命的な愛を見られて本当に嬉しい」

「うわあ。ジュ、おめでとう」

「息をのんだ。2人ともおめでとう！！！」

「うおぉぉぉぉぉぉぉぉぉ」

「なんてことなの、心臓が止まっちゃったわ。本当におめでとう!!!!」

「愛らしいわ」

「すごい、すごい、すごい」

「美しい……素晴らしい幸せな人生を祈っているわ」

ドミニカ共和国出身のペーニャは今季、打率.304、17本塁打、62打点、20盗塁と活躍。11月下旬には東京を訪れ、電車移動する写真などを投稿して話題になっていた。グロッソは2021年東京五輪で金メダルを獲得し、2024年パリ五輪は7位だった。



