◆Ｊ１昇格プレーオフ ▽決勝 千葉１―０徳島（１３日・フクダ電子アリーナ）

Ｊ１昇格プレーオフ（ＰＯ）決勝が行われ、千葉が徳島を１―０で下し、２００９年以来となる１７年ぶりの復帰を決めた。Ｊリーグ史上最長ブランク昇格で、これまでの“ぬるま湯体質”から脱却し、６度目のＰＯで悲願達成。元日本代表監督で０３〜０６年途中にクラブを率いたイビチャ・オシム元監督（享年８０）が「野心を持て」と訴えていた原点回帰でもあった。来季のＪ１は０５年以来、２１シーズンぶりに１９９３年のＪ開幕時の「オリジナル１０」が集結する。

待ちに待った瞬間が訪れた。ついに響いた昇格決定のホイッスル。千葉の１７年ぶりＪ１帰還が決まった。０９年の降格を知る最年長３７歳のＤＦ米倉が、黄色に染まった満員のホームで「お待たせしました！」と声を張り上げた。

ＦＷカルリーニョスジュニオが後半２４分に挙げた１点を、体を張り、歯を食いしばり、耐えに耐えて守り抜いた。就任３年目の小林慶行監督（４７）は「めちゃくちゃうれしいし、めちゃくちゃ疲れました」。Ｊ２は１６季目で、ＰＯは６度目の挑戦。ようやくサポーターとの約束を果たした。

険しく長い道のりだった。０９年にクラブ史上初の降格が決定。クラブは当然、早期にＪ１復帰できるだろうと考えていた。だが、いつまでたっても勝ち上がれない。１９年には２２チーム中１７位に沈んだ。オリジナル１０の誇りは地に落ちた。

０５年、ナビスコ杯（現ルヴァン杯）で初タイトルをつかんだものの、降格後はサッカーに一貫性がなかった。フロントもなかなか結果が出せない指導陣に我慢ができなかった。Ｊ１時代は低予算クラブとして奮闘も、Ｊ２では資金力に恵まれている部類。ハングリー精神はなくなり、気づけば“ぬるま湯体質”に陥った。

変革の序章は２３年の小林慶行監督（４７）の就任。同年６位、翌２４年も７位だったが、クラブが監督を更迭せず熟成路線を貫いた。米倉は「こんなに監督とコーチを選手が信頼しているチームって、なかなかない」と胸を張る。

オシム氏は０３年の監督就任直後、「野心を持ちなさい」と選手に言い続けてきた。「優勝もないし、頑張れば（Ｊ２）降格もない。気楽な立場に君たちは満足しているんだろ？ それじゃダメだ。野心を持ちなさい。優勝を、日本代表を目指しなさい」と問いかけた。

今季の千葉には、その野心があった。自動昇格に勝ち点１及ばずＰＯに回ったが、下を向かず一致団結した。大宮との準決勝は０―３からの大逆転勝利。この日もリーグ３８戦で２４失点の堅守・徳島を打ち破った。うれし涙を流した在籍５年目のＤＦ鈴木は「いいチームなんですよ。みんなで勝ち抜き、つかみ取った結果」と感無量。七転八起の精神こそ千葉の伝統だ。野心を取り戻した千葉が、長すぎたトンネルを抜け出した。（岡島 智哉）

〇…千葉ＯＢで元日本代表ＦＷの巻誠一郎氏（４５）が試合後に取材に応じ、古巣のＪ１復帰を祝った。０３年から８年間で５３得点を積み重ねたストライカーは「心のどこかで常に思い続けたクラブ。これを１歩だけで終えるのではなく、力強く前に歩み続けられるクラブであってほしい」とエールを送った。また、ともに千葉の黄金期を作り上げ、２２年に８０歳で亡くなった恩師のオシムさんについては「（もし生きていれば）ここからのジェフが大切だと言うんじゃないかな」と話した。

◆小林慶行監督に聞く

―満員の中での昇格決定。

「最終節、準決勝、決勝とたくさんの方に来ていただいて。皆さん、見回してもらえれば分かると思いますが…最高です！」

―昇格決定の瞬間。

「実感がないんですよね。とりあえず目の前のゲームに勝って、とりあえず昇格が決まった。よかったって気持ちだけですね」

―クラブ悲願の昇格。

「自分はここでプレーしたこともないし、はっきり言えばよそ者。そんな自分を監督に選んでくれたことに、プレッシャーもあったし責任もありました」

―就任３年目での悲願。

「自分の中では３年間のストーリーがあり、ぶつ切りになることなくつながって今がある。勝負の３年目でした」

◆ジェフユナイテッド市原・千葉 古河電工サッカー部が前身。古河電工時代には川淵三郎氏、岡田武史氏、田嶋幸三氏、奥寺康彦氏らがプレー。９１年、古河電工と東日本旅客鉄道の共同出資により誕生。９３年のＪ初年度から参戦。０３〜０６年途中に元日本代表監督のオシム氏が指揮。主なＯＢに元日本代表の巻誠一郎氏、阿部勇樹氏ら。ホームスタジアムはフクダ電子アリーナ。

◆千葉の歩み

▽９３年 「オリジナル１０」の一員としてＪ初年度から参戦。年間８位。

▽０３年 元ユーゴスラビア代表監督のオシム氏を監督に招聘（しょうへい）。年間３位と躍進。

▽０５年 ナビスコ杯（現ルヴァン杯）で優勝。Ｊ創設以来、初タイトルを獲得。新スタジアム「フクダ電子アリーナ」開場。

▽０６年 ナビスコ杯連覇。オシム監督が日本協会に引き抜かれる形で代表監督就任。息子のアマル・オシム氏が就任も１１位。

▽０８年 残留争いに巻き込まれるも、最終節のＦＣ東京戦で０―２の後半２９分過ぎから１１分間で４得点を挙げる“フクアリの奇跡”で逆転残留を達成。

▽０９年 クラブ史上初のＪ２降格。

▽１０年 ４位で１年での昇格逃す。

▽１２年 ５位。昇格ＰＯ決勝敗退。

▽１３年 ５位。昇格ＰＯ準決勝敗退。

▽１４年 ３位。昇格ＰＯ決勝敗退。

▽１７年 ６位。昇格ＰＯ準決勝敗退。

▽１９年 ４２試合でわずか１０勝に終わり、降格後最悪の１７位。

▽２３年 小林慶行氏が監督就任。６位。昇格ＰＯ準決勝敗退。

▽２５年 降格後最多の勝ち点６９で３位。６度目となった昇格ＰＯを制し、悲願のＪ１復帰。

◆千葉のＪ１昇格ＰＯ

▽１２年決勝（国立）

大分（６位） １―０ 千葉（５位）

▽１３年準決勝（鳴門大塚）

徳島（４位） １―１ 千葉（５位）

▽１４年決勝（味スタ）

山形（６位） １―０ 千葉（３位）

▽１７年準決勝（パロ瑞穂）

名古屋（３位） ４―２ 千葉（６位）

▽２３年準決勝（味スタ）

東京Ｖ（３位） ２―１ 千葉（６位）

▽２５年決勝（フクアリ）

千葉（３位） １―０ 徳島（４位）

※順位はＪ２。引き分けの場合はリーグ上位が進出