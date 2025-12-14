◆りそなＢ１リーグ第１４節 レバンガ北海道１０９―８５富山（１３日・北海きたえーる）

レバンガ北海道が今季最多の１０９得点を挙げ、クラブ記録を更新する１１連勝を飾った。１か月ぶりのホーム試合となった富山戦は第１クオーター（Ｑ）こそ１８―１７と接戦も、第２Ｑ以降に突き放し１０９―８５の快勝。チーム最多の２８得点を挙げたＳＧ富永啓生（２４）は「１Ｑはスローに入ってしまったが、２Ｑからは自分たちのペースで試合を支配できた」と顔をほころばせた。

修正が効いた。富山は主力外国人２人を欠く布陣で臨んできた。富永は「軽く試合に入ってしまった部分があった。それはやってはいけないこと」と第１Ｑ後に皆で話し合って改善。第２Ｑで一気に２７点差とし、主導権を握り続けた。

控えの奮闘が光った。得点の半分以上となる５５得点をスタメン以外の選手が挙げた。自己最多の２４点を決めたＰＦジョン・ハーラー（２６）は「多くの選手がステップアップしているのがこのチームの強み。全員が自信を持ってプレーしている」と胸を張った。トーステン・ロイブルヘッドコーチ（５３）も「今日はベンチの活躍で試合に勝てたと言って過言ではない」とうなずいたように、一丸となって手にした１１連勝。６０３３人の観衆を前に、富永は「まだまだ勝利を届けられるように頑張りたい」と更なる記録更新に向け、声を大にした。（砂田 秀人）