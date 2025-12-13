『みんなのクルマ』はみなさんの愛車を写真とコメントで紹介していくコンテンツです。

イベントなどへ編集部がお邪魔して、みなさんの愛車を撮影しています。

撮影会場は、群馬県高崎市のGメッセ群馬で開催された「群馬パーツショー 2025」。



このイベントは、全国から約90社以上のパーツメーカーが集結し、展示・即売、デモカー、アウトドア系ギアやファミリー向け体験コンテンツも充実しているのが特徴で、「クルマにそこまで詳しくなくても楽しめる」ようになっています。

それでは「群馬パーツショー 2025」に来場していた各車両とオーナーさんのこだわりを紹介していきましょう！

オーナーのプロフィール

お名前：こー

年齢：30代

車両名：トヨタ・ハイラックスサーフ

型式：RZN185

主な使用シーン：レジャー、ドライブ

年式：1996年

所有歴：15年

総走行距離：326648km

年間走行距離：5000㎞以上10000㎞未満

※本記事は投稿内容そのままを掲載しております。ご了承ください。

現在の愛車を購入するに至った理由、その際に購入車両の候補として考えていた車両は？ 最終的に購入を決めたポイントは？

一目惚れで買いました。決め手は安く買えた価格。満足してます！

現在の愛車の一つ前に乗っていた車両は？

一台目です

愛車に乗っていて一番楽しいと感じる瞬間は？

オフロードコースや林道を走ってる時です。

最初に愛車をカスタムした理由・キッカケは？

「群馬トヨタのパーツショーでいろんなカスタムカーを見て、自分もやりたいと思った」

カスタムの方向性は？ 重視していることは？

「山の中に入っても生きて帰れる様に意識してます」オフロード仕様。群馬トヨタのイベントに参加することも多く、何かが物足りないと相談して購入している。



お気に入りのカスタムポイントはここ！

外装

TJMバンパー：フロントバンパー

そのまま取り付けはできないので、RVパークで加工をしてもらって装着した。

内装

特になし。イベント時に周囲との意思疎通のために拡声器を装備。

足まわり

ラグナホイールにレーシングプレートを追加した。

車高は6.5インチアップ

エンジン関連

エンジンルームは特にカスタムなしだが、マフラーはガナドールをチョイスしている。

周囲から反応の大きかったカスタムポイント

特になし。

これからやってみたいこと、興味のあるカスタムは？

フロントヒッチ作成。

トレーラーを購入したので、引きながらいろいろな土地を旅をしたいです。

好きなカスタムメーカー、オススメのカスタムブランドは？

好きな理由、オススメしたい理由。

ARB、TJM、群馬トヨタRVパーク

群馬パーツショー2025

Gメッセ群馬に90社超のパーツメーカーが集結、最新カスタムと遊びの提案が盛りだくさん

群馬県高崎市の「Gメッセ群馬」にて開催された群馬パーツショー2025（通称GPS）。今年も全国から多数の来場者が集まり、クルマ好きにとっての“お祭り”のような3日間となった。

展示・即売を行うパーツメーカーは過去最多となる90社超。会場内はデモカー、パーツ、グッズ、アウトドア用品など多彩なコンテンツで埋め尽くされ、来場者たちは気になる製品に直接触れたり、メーカー担当者に話を聞いたりしながら、思い思いのクルマの楽しみ方を見つけていた。