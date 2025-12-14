「ぎゃあああ!!」開かない宅配ロッカーを強制解錠…中から「人間の首」が出てきて管理人が絶叫【作者に聞く】
マンションの宅配ロッカーが何週間も使用中になっている。管理人さんがロッカーを開けてみると…？ゆきたこーすけさん(@kosukeyukita)の漫画「運び屋ゆきたの漫画な日常」より「宅配ロッカーの首」を紹介するとともに、ゆきたさんに話を聞いた。
■ロッカーを開けたら「ぎゃあああ!!」恐怖体験の真相
マンションの共用ロッカーが何週間も「使用中」になっていたため、管理人がマスターキーを使ってロッカーを開けた。すると、中には「首」が！管理人は思わず「ぎゃあああ!!」と叫んだという。
この衝撃的なエピソードのオチは、住人のひとりの美容師さんが、ロッカーを勝手に物置がわりにしていたというものだった。中に入っていたのは美容室で使うマネキンの首であり、ゆきたさんは「これは冗談抜きで恐怖体験だったと思う」「そんなモノ入れないで〜」というコメントがあったことを紹介している。
■作者が語る「ロッカーキープ」の実態
ゆきたさんは、宅配ロッカーにはダイヤルなどで暗証番号を設定するタイプのものだと、たまにロックしてキープをする人がいると話す。キープするのは住人だったり、配達員だったりするそうだ。住人によるキープは物置がわりにしている場合が多く、配達員の場合は自分しか使えないようにという理由があるという。
ゆきたさんは、ロッカーが本来みんなが便利に使うためのものであるとし、「みんなが便利なように使ってほしい」と、マナー違反に対する注意喚起を促している。体験した人は、非常にびっくりしただろう。
