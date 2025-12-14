TORONTO, ON - OCTOBER 31: Teoscar Hernández #37 of the Los Angeles Dodgers looks on prior to Game Six of the 2025 World Series presented by Capital One between the Los Angeles Dodgers and the Toronto Blue Jays at Rogers Centre on Friday, October 31, 2025 in Toronto, Ontario, Canada. (Photo by Rob Tringali/MLB Photos via Getty Images)

打撃に定評のあるヘルナンデスがストーブリーグで注目されている(C)Getty Images

　世界一3連覇を狙うドジャースはオフの補強でも積極的に動いている。

　現地時間12月12日にはブレーブスからFAとなっていた外野手のマイケル・シアニを獲得したと発表。

　シアニは2022年にレッズでメジャーデビューを果たすと23年にカージナルスに移籍。24年にはカージナルスのセンターとして活躍、特に守備力の高さで知られ、キャリア通算152試合の出場で守備において失策0なことも注目されている。　　

　またウインターミーティングの間にはメッツからFAとなっていた剛腕、エドウィン・ディアスも獲得。チームの泣き所となっていたリリーフ強化に努めるなど、着々と課題の穴埋めに励んでいる。

　そしてオフの補強ポイントとしては外野手強化もあがる。

　今季は左翼を守ったマイケル・コンフォートが打撃不振に悩まされ、ほかにも外野守備の不安定さもたびたびチームの足を引っ張った。

　外野布陣の中ではテオスカー・ヘルナンデスがトレード候補にあがっていると報じられ、ファンの間でも様々な反応が出ている。　
　
　米メディア『DODGER BLUE』は現地時間12月12日に配信した「テオスカー・ヘルナンデスのトレードに関する噂　可能性を探り続けている」と題した記事の中で最近トレードの噂が出ているヘルナンデスに関して、ドジャースのワールドシリーズ連覇に大きく貢献したとしながら、「チームでの彼の将来は依然として不透明だ」と伝えている。

　ヘルナンデスは今年1月にドジャースと3年6600万ドル（約102億円）で契約延長。今年が3年契約の初年度にあたり、残り2年を残すものの「ヘルナンデスの年齢と契約状況を考慮すると、理論的にはヘルナンデスをトレードすることで、ドジャースは野手の若返りと外野守備の強化を図ることができる」と記事では主張。

　複数のトレード報道に関してチームのブランドン・ゴームズGMは「可能性は低い」と否定しているが、メジャーのストーブリーグにおいては何が起きても不思議ではないのも事実。

　ヘルナンデスの2025シーズンの成績は134試合に出場、打率.247、25本塁打、89打点をマーク。一方でチームでは貴重な右の長距離砲となっていることで、左バッターが多いチームにおいては「バランスをもたらす」と伝えている。　

　記事の中では実際にチームにとっては世界一連覇に貢献した「ヘルナンデスをトレードすることは考えにくい」としながらも、一方でロイヤルズはヘルナンデスとのトレードに興味を示していると報じた。

　ポストシーズンでも走塁ミス、拙守などもありながら5本のホームランを放つなど、勝負強さは際だつ。チームの大事なムードメーカーでもある33歳外野手は果たして、世界一3連覇を目指す戦いの輪に残れるか。今後も水面下の動き含め、去就が注目されていきそうだ。

