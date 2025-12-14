打撃に定評のあるヘルナンデスがストーブリーグで注目されている(C)Getty Images

世界一3連覇を狙うドジャースはオフの補強でも積極的に動いている。

現地時間12月12日にはブレーブスからFAとなっていた外野手のマイケル・シアニを獲得したと発表。

シアニは2022年にレッズでメジャーデビューを果たすと23年にカージナルスに移籍。24年にはカージナルスのセンターとして活躍、特に守備力の高さで知られ、キャリア通算152試合の出場で守備において失策0なことも注目されている。

またウインターミーティングの間にはメッツからFAとなっていた剛腕、エドウィン・ディアスも獲得。チームの泣き所となっていたリリーフ強化に努めるなど、着々と課題の穴埋めに励んでいる。

そしてオフの補強ポイントとしては外野手強化もあがる。

今季は左翼を守ったマイケル・コンフォートが打撃不振に悩まされ、ほかにも外野守備の不安定さもたびたびチームの足を引っ張った。

外野布陣の中ではテオスカー・ヘルナンデスがトレード候補にあがっていると報じられ、ファンの間でも様々な反応が出ている。



米メディア『DODGER BLUE』は現地時間12月12日に配信した「テオスカー・ヘルナンデスのトレードに関する噂 可能性を探り続けている」と題した記事の中で最近トレードの噂が出ているヘルナンデスに関して、ドジャースのワールドシリーズ連覇に大きく貢献したとしながら、「チームでの彼の将来は依然として不透明だ」と伝えている。