阪神・伊原陵人投手（２５）が１３日、奈良県大和高田市内で行われた「プロ野球・奈良県人会」の野球教室に参加し、前ＤｅＮＡ監督の三浦大輔氏から「２桁勝利指令」を受けた。三浦氏は同じ橿原市出身で県人会の大先輩。今季５勝だった伊原は来季、倍の活躍で地元を盛り上げていくと誓った。

地元の空気に触れ、元気いっぱいの子どもたちの姿に伊原は自然と頰を緩めた。今季は５勝７敗、防御率２・２９でリーグ優勝に貢献した左腕。シーズン中は敵将だった三浦氏から、県人会の大先輩として“宿題”を授かった。

「先発として２桁（勝利）っていう大きな目標だと思う。ケガなくね」

番長からの言葉を受け、伊原は「チームの勝ちに貢献して２桁勝てたらいいと思うので、頑張ります」と応えた。チームはもちろん、故郷を盛り上げたいと意気込んだ。

“注意点”もある。三浦氏は「ベイスターズ戦以外でね」と、ＤｅＮＡを除く４球団からの勝利を左腕に求めた。冗談？も交えつつ、「たくさんのファンの人に喜んでもらえるように、日本の野球おもしろいなと思ってもらえるように。その中に奈良県の選手がたくさん出てきてほしい」と野球界の発展を願った。

シーズン中は投球について話すこともあったが、試合外での交流はこの日が初めてだった。伊原は、投手として「強気だったりコントロールの部分は見習わないといけない」と尊敬のまなざしを向けた。その上で「追い越せるように頑張りたい」と県人会を引っ張っていく心構えを口にした。

子どもらにユニホームをプレゼントするなど野球振興を行った左腕。「奈良県でなかなかイベントをすることはないので。やっぱりそこ（恩返しの思い）はありました」。２桁指令に応え、来年も胸を張って帰郷する。