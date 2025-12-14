「明治安田Ｊ１昇格プレーオフ・決勝、千葉１−０徳島」（１３日、フクダ電子アリーナ）

今季のＪ２で３位だった千葉が同４位の徳島に１−０で競り勝ち、昇格を決めた。Ｊ１で戦うのは２００９年シーズン以来１７年ぶりとなる。徳島は２１年以来の復帰を逃した。千葉は劣勢だった後半の２４分、右からのクロスをＦＷカルリーニョスジュニオ（３１）が頭で決めて先制した。１９９３年のＪリーグ開幕時の「オリジナル１０」のうち、今も存続する９チームが０５年以来、２１年ぶりにそろう。ほかに、Ｊ２を制した水戸、２位の長崎がＪ１に昇格する。

５８７９日ぶりのＪ１復帰を告げる試合終了の笛が鳴った瞬間、スタジアムは涙と熱狂の渦に包まれた。主将のＤＦ鈴木大が膝をついて顔を覆えば、小林監督は誇らしそうに両手を挙げて拍手。「ＷＩＮ ＢＹ ＡＬＬ！」コールが響き渡ったように、全員でたどり着いた歓喜の瞬間だった。

引き分け以上で昇格決定の状況だったが、受け身に回らず勝利を目指した。前半に好機を生かせず後半開始以降は劣勢の展開になると、小林監督は同２１分に１７歳のＭＦ姫野を投入。準決勝で同点ゴールを挙げて決勝に導いた“ラッキーボーイ”の登場にスタジアムが沸き上がると、３分後にカルリーニョスジュニオによる決勝弾が生まれた。

２００９年の降格以降、何度もＪ１の壁にはね返された。１２年、１４年はＪ１昇格プレーオフ（ＰＯ）決勝で敗退。準決勝を合わせると計５度、ＰＯを勝ち抜けず。クラブマスコットが秋田犬をモチーフにしていたことから“Ｊ２の番犬”と呼ばれることもあった。

２３年に就任した小林監督は就任以降、ハードワークの意識を徹底。「勝負の３年目」と今季、２年積み重ねた長所と新たなトライの調和を掲げ総合力を向上させた。降格以降の指揮官９人のバトンを受け継ぎ悲願成就。千葉では在籍経験がなく「よそものですから」と重圧もあったが、はねのけた。

何より史上最長ブランクとなる１６年間、諦めずに声援を送り続けたサポーターが報われた。「機は熟したと思う。本当にみんなのおかげ」と鈴木大。１７年ぶりのＪ１昇格に導いた指揮官は「大変なことが待っている。共に戦い続けてほしい」と訴えた。「オリジナル１０」の一角がようやく帰ってくる。