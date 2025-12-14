「ラグビー・リーグワン、神戸２８−３３東京ベイ」（１３日、ノエビアスタジアム神戸）

開幕し、１部は昨季準優勝の東京ベイが神戸を３３−２８で下して白星発進した。ＷＴＢ木田晴斗（２６）が２トライを挙げた。東京ＳＧはＢＲ東京に２９−１５で逆転勝ちした。トヨタは三重に４４−３３で勝ち、浦安は相模原に２７−２４で競り勝った。１４日は３連覇を狙うＢＬ東京が埼玉、静岡が横浜と対戦する。１部は１２チームがレギュラーシーズン各１８試合を戦い、上位６チームがプレーオフに進出。決勝は来年６月７日に行われる。

二転三転のシーソーゲームの末、神戸が敗れた。それでもリーグワンとなっての本拠地開催では最多となる２万２０７人の観客を集めたノエビアスタジアムで、多くのアピールポイントがあった。

その一つが、ニュージーランド代表の２人だ。まず魅せたのが、２点を追う前半３３分、新加入のＣＴＢレイナートブラウンによる今季のチーム初となる逆転トライだ。その後も相手ディフェンスを翻弄するパスなど「センターとして（技量を）伸ばしていきたいところ」でしっかりと力を見せた。

後半からは２季ぶり復帰のサベアが戦列へ。一直線に、敵陣に切り込んでいく姿にスタンドが揺れる。「あそこから試合に出るならインパクトを与えないといけない。ただそのあとイエローカードを取られたのは、チームのためにならなかった」と、手応えと反省を口にした。

最後は「規律のところで」（レタリック主将）隙を突かれての敗戦。ただ主将含め３人のＮＺ勢が、同リーグ初Ｖへの大きな推進力となるであろうことは、世に示せたはずだ。