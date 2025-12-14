第１０２回箱根駅伝（来年１月２、３日）に出場する前回４位・早大の花田勝彦監督が１３日、埼玉県所沢市内で取材に応じた。学生三大駅伝３冠を達成した２０１０年度以来１５年ぶりの総合優勝へ「往路で勝たないと総合優勝につながらない。前半半分はえんじで染めたい」と往路Ｖからの逃げ切りを誓い、「青学大が強い。原晋さんの前を走りたい」と野心をのぞかせた。

力関係では３連覇を期す青学大を筆頭に駒大、国学院大、中大、早大が“５強”と言われている。各校、山登りの５区を任せる選手育成に苦戦しているが、最も安定しているのが、前回５区２位で“山の名探偵”の異名を持つ工藤慎作（３年）がいる早大だ。

大きいレンズのメガネと、人気アニメ「名探偵コナン」の主人公・工藤新一に名が似ていることから付いた愛称。今季は山口智規（４年）と並ぶ二大エースとして出雲駅伝２位、全日本大学駅伝５位とチームをけん引した。指揮官は「トップとの差が３０秒なら絶対に逆転。１分でもやってくれる」と期待。工藤は「早稲田の明確な強みとして力を発揮したい」とキーマンの自覚をのぞかせた。