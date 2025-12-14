巨人・浅野翔吾外野手（２１）が１３日、来季の飛躍へ打撃改革に乗り出していることを明かした。３年目の今季は２９試合の出場にとどまり、打率１割８分７厘、２本塁打、８打点と苦戦。逆襲を期して阪神・森下やロッテ・西川らが通う都内の野球トレーニング施設「Ｒｅｂａｓｅ」での練習を今オフから開始。「いろんなことを知りたかったですし、何かを大きく変えないとほんとにこのまま野球人生が終わってしまうという思いがあった」と新たな挑戦の狙いを説明した。

密度の濃い時間を過ごしている。同施設では午前１０時から午後５時過ぎまで約７時間みっちり練習。腕力だけでバットを振らずに、体の回転を生かした打撃フォームの習得を目指している。「一番は強くできるように、強く」と語るように、より強度高く、かつ正確にボールを捉えることが新スイングの狙い。バットを振るだけではなく座学の時間も設けられており、打撃での体の使い方なども学んでいるという。体も頭もフル回転させて、改造に励んでいく。

参考になるお手本が身近にいることも大きい。同施設では阪神・森下もトレーニング。今季２３本塁打、８９打点をマークした虎の中軸と一緒の時間に練習することもある。「少し分からなくても森下さんのを見て『こういう感じか』とか、『こっちのほうがいいんじゃないか』と話しながらできる。学んでいきたい」。４学年上の同じ右打者の打撃からも貪欲に吸収する。

この日は福井県で行われたシンポジウム「夢の向こうに」に参加。高校球児に実演を交えて助言を送った。来年５月１３日には福井県で広島戦がある。「まず１軍にいることが前提。高校生も『見に行きます』と言ってくれたので活躍できれば」と決意新た。進化した姿で争いを勝ち抜いていく。（宮内 孝太）