◇ＦＩＦＡチャレンジ杯 フラメンゴ２―０ピラミッズＦＣ（１３日・ドーハ）

【ドーハ（カタール）１３日＝金川誉】インターコンチネンタル杯決勝でパリＳＧと対戦するチームを決めるチャレンジ杯が行われ、南米王者のフラメンゴ（ブラジル）がアフリカ王者のピラミッズＦＣ（エジプト）に２―０と勝利した。欧州王者と南米王者がぶつかる決勝は、１７日に行われる。

フラメンゴは前半２４分、ウルグアイ代表ＭＦデ・アラスカエタのＦＫに、ＤＦペレイラがヘディングで合わせて先制。前半アディショナルタイムには、スルーパスに抜け出したピラミッズＦＣのコンゴ代表ＦＷマイエレのシュートを、ＧＫロッシが鋭い飛び出しでセーブし、失点を防いだ。さらに後半７分、フラメンゴは再びデ・アラスカエタのＦＫからブラジル代表ＤＦダニーロがヘディングでたたき込み、リードを２点に広げた。

１８年のオーナー変更からわずか８年でアフリカのトップに上り詰めたピラミッズＦＣ。今年のアフリカ最優秀選手にノミネートされたマイエレを中心に攻撃を仕掛けたが、最後までフラメンゴの牙城は崩せなかった。