阪神が主催するファンクラブ会員限定イベント「クリスマスプレミアムパーティー２０２５」が１３日、大阪市内で開催され、昼の部に及川雅貴投手（２４）、木浪聖也内野手（３１）、夜の部に岩崎優投手（３４）、村上頌樹投手（２７）が参加した。及川は来季の目標の一つに「被弾０」を掲げ、球速、球質をともに維持してシーズンを完走することを誓った。

若き鉄腕は聖夜を祝うパーティーで大きな誓いを立てた。来季の目標に掲げたのは「被弾０」だ。１軍登板がなかった１年目以外は毎年被弾しており、左腕は課題の一つに挙げた。

「ホームランを打たれるのは自分の失投だったり、間違って配球しちゃったりとかが絶対に絡んでくる。もちろん打たれない方が良い。（被弾したら）１点以上確定しているのがホームラン」

今季は２被弾。５月２２日の巨人戦（甲子園）で１点リードの七回、代打ヘルナンデスにカットボールを捉えられた。８月１９日の中日戦（京セラ）では２点リードの七回、岡林に右翼スタンドへの一発を浴びた。「その２本とも自分の失投に近い形だった。そこは課題」と失投を減らすことに目を向けた。

失投の原因は明確だ。今季は１２球団最多の６６登板。「疲労を感じてきてから、ストレートの球速が平均的に落ちてしまったことが分かりやすく出ていた」と振り返った。「質もしっかり求めつつ、スピードもある程度、維持して年間を戦っていけるように」。ウエートなどの取り組みで筋力を上げ、球速を底上げしていく。

この日は多くの虎党とふれ合い、刺激を受けた。「自分自身が楽しめた。ファンの方々も楽しんでいただけたらうれしいです」と笑顔。鍛え抜いた左腕で力を示す。