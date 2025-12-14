タレント・山田邦子（65）が13日に公開されたお笑いコンビ「鬼越トマホーク」のYouTubeチャンネル「鬼越トマホーク喧嘩チャンネル」に出演。20代で新宿区に8億円で建てた大豪邸が忍者屋敷の跡地と明かした。

「鬼越トマホーク」の良ちゃんが「あのヘリに囲まれたお家行きたいですよ」と言うと「家建てる時にヘリ3機くらい飛んでたからね。あれ、何か事件かなと思ったら、あ、うちか!?と思って。恥ずかしかったわ」と、ワイドショーのヘリコプターが、取材のために上空を飛んでいたと明かした。

また、建設途中には「発掘場みたいになっちゃって。途中から工事ストップ！とか言って。あのポンポンでこうやって調べて」と言い、元々は「忍者がお殿様のお屋敷まで、地下でずっとつながっているって。お殿様にお仕えした忍者が隠居したお家だってことになりました。でも小判でも出ないかなと思ったけど、出なかったわ」と笑った。

1枚だけ「和同開珎みたいな小銭みたいなやつ」が見つかったと言うが、建設会社を経営していた父親が「新宿なんかで何があるかわからないから支柱をちゃんと打てと。たかが2階建てなのに鉄筋コンクリートなの。1メートル100万とかなのよ。高いのよ。それで19メートルまで」堀り、やっと硬い岩盤に当たった時に「1枚キラーン！と出たんだって。“あっ”て言って、コンッて打っちゃったんだって。だから1枚、うちの家の下にあることは間違いない」とまさかの経緯を説明。

それでも「ロウソク立てる燭台とか、江戸時代なのにワインを飲んでいるようで、ワインのボトルとか、素敵なものいっぱい出ましたね」と語った。