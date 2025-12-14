【アニバーサリーの鼓動】阪神が今秋のドラフト会議で指名した7選手のこれまでの足跡を「アニバーサリーの鼓動」と題して振り返る。1位指名の立石正広内野手（22＝創価大）はバレーボール一家の長男として生まれるも、野球の道を選択。本人、姉、恩師らの証言から、計4回にわたって世代No・1スラッガーの素顔や野球人生の分岐点を紹介する。

立石家では常に赤、青、黄色などのゴム風船が飛び交っていた。両親と2人の姉はバレーボール選手として活躍。母・郁代さんは92年のバルセロナ五輪日本代表。父・和広さんも強豪の宇部商（山口）、法大でプレーした。7歳年上の長女・沙樹さん、5歳年上の次女・優華さんは現役の選手。華麗なるバレーボール一家の長男として生まれたのが正広だった。

3人姉弟の末っ子。物心が付く前から自宅ではゴム風船をたたき落として遊んでいた。当然、両親や姉と同じようにバレーボールの道に進むことが自然の流れだった。しかし正広は野球を選択。「昔からお父さんとキャッチボールをしていた。凄く楽しかった。周りの友達もみんな野球をしていたのもあった」。実は、野球ボールを握ったきっかけは野球が好きだった父の影響だった。

野球少年だった和広さんの身長は小学生の時点で1メートル70を超えていた。高身長が目に留まり中学ではスカウトされてバレーボール部に入部。そこからバレーボール一筋も、ずっと野球への未練は残っていた。その思いを愛息に託すかのようにほぼ毎日、正広を外へと連れ出してキャッチボールを行っていた。

「（父は僕を）野球に誘導しようとしていた。当時は、そんなことを知るはずもなかったですけど。小学生の時は努力したというより、ただただ楽しいからやっていました」

父の“思惑”通り小学1年から始めた野球に夢中となった。授業を終えて急いで帰宅すると毎日のようにバットを手に庭へ飛び出した。両親がティー打撃用に作った専用の打撃練習場。優華さんは「（庭にあった）専用のネットで、父と一緒に練習していました」と証言。そこが正広の思い出の場所でもあり、原点の場所。仕事を終えて帰宅した父と夜まで続いた猛練習が野球選手としての土台をつくった。

「中学、高校まで父と練習をしていました。幼い頃は父に誘われてずっと練習していたのが、中学生の頃には父の方が（長時間の練習に付いていくのが大変で）嫌になっていました。本当に家族の協力のおかげです」

野球を始めた頃は「楽しい」という思いだけでバットを振っていた。しかし中学生になると「うまくなりたい」と思ってバットを振り続けた。その必死な姿を見ていた和広さんも仕事で疲れた体にムチを打って練習に付き合った。「2人の姉もそうですけど。努力して当たり前というか、やりたいことを頑張る雰囲気がわが家にはあった」。自宅の庭にあった「虎の穴」で続いた“英才教育”のおかげで人としても成長。いつしか努力を惜しまない忍耐力と継続力が備わっていた。それは、何事にも妥協しない立石家の心得があったからだった。（松本 航亮）

◇立石 正広（たていし・まさひろ）2003年（平15）11月1日生まれ、山口県出身の22歳。小1から野球を始め、高川学園中では高川学園リトルシニアでプレー。高川学園では1年春の中国大会からベンチ入り。高校通算10本塁打。創価大では1年春からベンチ入りし、2年春に東京新大学リーグ3冠王。3年春、4年春は本塁打、打点の2冠。3、4年時に大学日本代表。リーグ通算72試合、打率.339、15本塁打、56打点。父、母、姉2人の5人家族。バレーボール一家で父・和広さんは宇部商、法大で活躍。母・郁代さん（旧姓・苗村）は92年バルセロナ五輪日本代表。長女の沙樹さんはVリーグのリガーレ仙台、次女の優華さんはSVリーグのクインシーズ刈谷所属の現役選手。1メートル80、87キロ。右投げ右打ち。