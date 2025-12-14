阪神・村上頌樹投手（27）が13日、兵庫県西宮市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、1億5000万円増の来季年俸2億3000万円で一発サインした。球団の投手では07、08年藤川球児と、22年青柳晃洋の1億2000万円を抜く最高アップ額。開幕投手を務めた5年目の今季は最多勝利と最多奪三振、勝率第1位に加えてベストナイン、ゴールデングラブ賞、最優秀バッテリー賞にも初選出された。6冠を誇ったエース右腕は来季「沢村賞」獲得へ意欲を示した。

グラウンドでの結果が最高の形で表れた。今季年俸8000万円から約3倍となる来季年俸2億3000万円で更改。球団投手としては最高のアップ額に村上は思わず顔をほころばせた。

「倍以上、上げていただきました。凄く評価していただいたかなと思います」

7勝11敗に終わった昨季から復活を遂げた一年。10月には一般女性と結婚したことを発表した。活躍の陰には食事面など献身的にサポートしてくれた新妻の大きな力があった。「今年も支えてもらったから、こういう成績を残せたと思う。来年以降も助けてもらいながらやれたらな」。初めて開幕投手を務めた今季は自己最多の14勝。先発ローテーションの柱として2年ぶりのリーグ優勝に大きく貢献した。最多勝利、最多奪三振、勝率第1位に加えてベストナイン、ゴールデングラブ賞、最優秀バッテリー賞にも初選出された。

「（妻と）2人でゆっくり楽しみたいなという計画は立てている。それが楽しみ」

愛妻への恩返しの一つが優勝旅行だ。ハネムーンも兼ねたハワイの旅。ただ、既に来季も見据えていた。23年にはMVP＆新人王も獲得した右腕が狙うタイトルは「沢村賞」。「凄いピッチャーしか獲れない賞。誰が見てもエースといわれる方が獲ってきた賞だと思うので、そういう存在になりたい」。投手最高の名誉獲得へ向けて、さらなる飛躍を思い描いた。

「調子の波をつくらないように、体のコンディションを整えながらやっていきたい」

今季は自己最多の3完投。投球回数は175回1/3だった。同賞の選考基準の中で完投数は8以上、投球回数は180以上が目安となる。目標達成へ向けて完投数と投球回数の上積みは求めていく構えだ。例年通り今月末は近本、年明けからはヤクルト・青柳との合同自主トレに参加予定。先輩たちの力も借りながら、来季への準備を進めていくつもりだ。「チームが連覇できるように」。連覇を成し遂げた先に、栄冠が見えてくると信じて突き進む。 （山手 あかり）

≪今オフ更改で石井と村上が仲間入り≫

○…20年ドラフトで阪神に入団した支配下8選手のうち5選手が1億円プレーヤーになった。既に大台に到達していたのが佐藤輝、1億4000万円の伊藤将、3億円の中野で、今オフの契約更改で村上と2億円の石井が新たに加わった。改めて“神ドラフト”を印象付けた。前日12日には同期入団で1学年上の石井が将来的なメジャー挑戦の意思を公表。村上は「目指すのはいいことだと思います。石井さんならできるんじゃないかなと思います」とエールを送った。

≪球団投手では1億2000万円アップが過去最高≫

○…村上（神）が2億3000万円でサイン。今季8000万円から1億5000万円のアップは、球団投手では07→08年、08→09年の藤川球児と、22→23年青柳晃洋の1億2000万円を抜く最高額となった。村上はプロ6年目で初の1億円突破。チーム日本選手13人目となった来季“億プレーヤー”だが、未更改で今季1億5000万円の佐藤輝を含めた14人中5人が20年ドラフトで入団の同期だ。